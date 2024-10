Vor dem Bayern-Spiel Bochumer Drama mit Überraschungseffekt? Stand: 25.10.2024 13:29 Uhr

Der VfL Bochum bewegt sich gerade sportlich und personell in sehr unruhigen Zeiten. Gegen den FC Bayern soll das alles aber keine Rolle spielen.

Solch eindringliche Worte hätte man sich nicht unbedingt aus diesem Verein erwartet. Schließlich gilt der VfL Bochum, der von den großen, emotionalen Ruhrgebietsklubs Schalke 04 und Borussia Dortmund geradezu eingekesselt ist, ein wenig als die graue Maus.

"Schwierig war es immer hier. Der Verein steht für ganz großes Drama", sagte Bochums Geschäftsführer Ilja Kaenzig am Donnerstag (24.10.2024) etwas überraschend.

Viele Personalentscheidungen

Doch das, was die Bochumer in den vergangenen Tagen, Wochen und Monaten ihren Anhängern mit Last-Minute-Rettung und Personalentscheidungen zugemutet haben, steht der Skandalnudel aus Gelsenkirchen und den Dauer-Unzufriedenen aus Dortmund allerdings auch in nichts nach.

Kaenzig hat gerade besonders viel zu tun in diesen aufgewühlten Bochumer Zeiten. Der Klub steht schließlich ohne Trainer und Sportdirektor da: Peter Zeidler und Marc Lettau wurden am vergangenen Sonntag entlassen.

Auch Vorstand Villis nicht mehr da

Zudem verkündete der VfL, dass auch Hans-Peter Villis seine Ämter als Vorstands- und Aufsichtsratsvorsitzender aus gesundheitlichen Gründen ruhen lässt. Ein Klub, der vor dem Absturz steht?

Doch so drastisch will Kaenzig das alles nicht sehen. "Wir standen schon ein paar Mal sportlich am Abgrund und haben uns immer gerettet. Da hätten wir viel mehr verlieren können" , so Kaenzig und ergänzt. "Jetzt gab es ein paar unschöne Entscheidungen, viel Unruhe. Aber Dinge, die man regeln kann."

Hochkarätige Gegner folgen

Der Geschäftsführer will und muss schließlich Optimismus verbreiten. Und unbegründet ist seine Herangehensweise sicher nicht. Denn in den vergangenen Jahren hat sich der VfL schon aus schier unlösbaren Situationen gerettet.

Im dritten Bundesliga-Jahr in Folge ist Bochum nach sieben Spieltagen (aktuell ein Remis gegen Holstein Kiel) noch sieglos. Und bislang zwei Mal sollte noch die Trendwende mit dem Klassenerhalt gelingen. Diese Szenarien gelten natürlich als Vorbild für die laufende Saison.

Das große Problem des VfL in den nächsten Wochen: An den kommenden vier Spieltagen geht es für Bochum stets gegen Europapokal-Teilnehmer: Bayern München (H), Eintracht Frankfurt (A), Bayer 04 Leverkusen (H) und VfB Stuttgart (A).

Doch zunächst steht die Partie am Sonntag (27.10.2024, ab 15.20 Uhr in der Radio-Reportage und im Live-Ticker der Sportschau) gegen die Münchner im VfL-Fokus.

Positive Bilanz an der Castroper Straße

Gegen die Bayern hat der aktuell Tabellenletzte zuletzt allerdings gute Erfahrungen gemacht: Beim jüngsten Duell mit dem Rekordmeister an der Castroper Straße ging der VfL völlig überraschend mit 3:2 als Sieger vom Platz.

Und: Seit dem Wiederaufstieg der Bochumer im Sommer 2021 verloren die Bayern zwei von drei Spielen beim VfL (beide nach einer 1:0-Führung).

"Was haben wir zu verlieren? Nichts" , sagte VfL-Kapitän Athony Losilla. Schließlich würde jeder eine Niederlage der Bochumer erwarten. "Aber wir werden unser Bestes geben, diesen Gegner zu ärgern. Und wir haben in der Vergangenheit gezeigt, dass wir das können."

Feldhoff: "Eines der größten Spiele"

Was gegen den VfL spricht? Seit der Bundesliga-Rückkehr im Sommer 2021 hat der VfL Bochum alle drei Hinrunden-Duelle gegen den FC Bayern mit jeweils 0:7 verloren. Aber das ist alles nur reine Statistik.

Markus Feldhoff lässt sich von solchen Details jedenfalls nicht beeindrucken. "Ist doch perfekt. Die einfachste Partie des Jahres. Alle freuen sich darauf, auch losgelöst vom Tabellenplatz. Das ist eins der größten Spiele, so müssen wir es auch angehen“ , sagte der Interimstrainer.

Ausschnitte des Spiels VfL Bochum gegen Bayern München sehen Sie am Sonntag in der Sportschau ab 21.15 Uhr.