FCB demontiert VfL Bayern-Party in Bochum - Standards sind der Türöffner Stand: 27.10.2024 17:41 Uhr

In der Fußball-Bundesliga hat sich Bayern München nach leichten Startschwierigkeiten beim VfL Bochum noch in einen Rausch gespielt und durch ein 5:0 (2:0) die Tabellenführung behauptet.

Türöffner für die Münchner waren am Sonntag zwei Standardsituationen. Michael Oliseh (16.) verwandelte einen Freistoß direkt, wenig später köpfte Jamal Musiala (26.) einen Freistoß von Joshua Kimmich ins Netz. Außerdem trafen für die Bayern noch Harry Kane (57.), Leroy Sané (65.) und Kingsley Coman (71.).

Bayern München hat nun 20 Zähler auf dem Konto und behauptet die Tabellenspitze gegen die punktgleichen Leipziger. Für Bochum sieht es hingegen düster aus, der VfL bleibt mit nur einem Punkt das Bundesliga-Schlusslicht.

Broschinski verpasst Überraschungs-Führung knapp

Die Bayern dominierten standesgemäß die erste Halbzeit. Doch in der Anfangsphase witterte der VfL eine Chance, den deutschen Rekordmeister zu ärgern. Bochum agierte energisch und diszipliniert in der Defensive und hatte sich einen Plan zurechtgelegt, um die Bayern-Abwehr zu knacken. Die Hausherren versuchten es nach diesem Muster: einige schnelle Kurzpässen im Zentrum, dann ein langer Ball über die FCB-Kette.

Eine zentrale Rolle dabei spielte Angreifer Moritz Broschinski, der in der achten Minute von Erhan Masovic auf die Reise geschickt wurde. Bayerns Innenverteidiger Min-jae Kim musste sich an Broschinskis Fersen heften - der Bochumer legte sich den Ball am herauseilenden FCB-Torwart Manuel Neuer vorbei, verlor dadurch aber an Tempo. So konnte Kim seinen Gegenspieler im Vollsprint wieder einholen und den Ball gerade noch vor der Linie klären.

Bayern München düpiert VfL mit zwei Standards

Die Bayern waren also gewarnt, der VfL machte es vorne ordentlich und verteidigte im laufenden Spiel hinten gegen die mit knapp 80 Prozent Ballbesitz klar überlegenen Münchner diszipliniert. Umso bitterer für Bochum, dass das Star-Ensemble des FCB deshalb einfach zwei Standardsituationen für die ersten beiden Treffer nutzte.

Oliseh schlenzte einen Freistoß aus zentraler Position vor dem Strafraum mit ganz feiner Klinge ins Eck zur Führung, keine Chance für VfL-Torwart Patrick Drewes. Bochum protestierte zwar, weil nach dem vorangegangenen Foul an Harry Kane Konrad Laimer noch zum Torabschluss gekommen war - für eine Vorteilsauslegung reichte Schiedsrichter Florian Exner das aber offenbar nicht, er gab trotzdem den Freistoß.

Beim 2:0 für München befand sich Bochums Defensive dann im Tiefschlaf. Kimmich hob die Kugel gefühlvoll rein, Musiala entwischte dem Gerangel und verlängerte den Freistoß per Kopf über Drewes ins Netz - es war das erste Kopfballtor des FC Bayern in der laufenden Bundesliga-Saison. Mit einer komfortablen Führung für die Gäste ging es also in die Pause.

Sané und Coman überbieten sich mit Traumtoren

Und diese Führung sollte noch viel komfortabler werden. Der Beginn der zweiten Hälfte war zwar eher zerfahren, Bochum störte nochmal nach Kräften. Aus dem Spiel heraus ging aber nicht viel, das höchste der Gefühle war ein direkter Freistoß von Maximilian Wittek, den Neuer parierte (54.).

Nach dieser etwas mühseligen Phase zündeten die Bayern aber schließlich doch noch ein großes Offensiv-Feuerwerk. Coman traf zunächst nur aus Abseitsstellung (55.), Kane wurde dann aber von Musiala bedient und wuchtete den Ball in den Winkel zum 3:0. Danach wechselte Bayern-Trainer Vincent Kompany, brachte Thomas Müller, Leon Goretzka und Leroy Sané.

Letzterer erzielte nach einem starken Solo per Schlenzer von rechts das vierte Tor, bevor Coman ihm von der anderen Seite nacheiferte. Er nahm ebenfalls mit der Innenseite Maß, Drewes war erneut chancenlos. Die ersten drei FCB-Torschüsse nach der Pause waren damit alle im Netz eingeschlagen. Drewes beendete diese Serie, rettete noch in höchster Not gegen Mathys Tel (82.). Am Ende blieb es beim 5:0 für den FCB.

Bochum in Frankfurt, Bayern gegen Union

Der VfL Bochum spielt am 9. Spieltag in Frankfurt (02.11., 15.30 Uhr). Zeitgleich erwartet der FC Bayern die Mannschaft von Union Berlin (02.11., 15.30 Uhr).