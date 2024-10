Claude-Maurice macht den Unterschied Heimspiele können sie - Augsburg ärgert auch den BVB Stand: 26.10.2024 17:55 Uhr

Zehn Punkte hat der FC Augsburg in der Fußball-Bundesliga geholt, alle im eigenen Stadion. Auch Borussia Dortmund ging am Samstag (26.10.2024) in Augsburg leer aus. Auswärtsspiele sind gerade kein Dortmunder Ding.

Der Spieler des Spiels war Augsburgs Alexis Claude-Maurice, er erzielte beide Tore beim 2:1 (1:1)-Erfolg gegen den BVB. Der Franzose Claude-Maurice, 26, kam Ende August als vereinsloser Spieler zum FCA. In drei Spielen in der Fußball-Bundesliga hat er nun drei Tore erzielt - und das als Mittelfeldspieler. Kann man so machen.

Gegen Dortmund jubelte Claude-Maurice, der für Frankreichs U21-Auswahl früher mit Jules Kounde oder Randal Kolo Muani spielte, in beiden Halbzeiten je einmal. Er traf er in der 25. Minute zum zwischenzeitlichen Ausgleich, dann erzielte er in der 50. Minute auch noch den Siegtreffer.

Dortmund schon sieben Punkte hinter Leipzig

Natürlich war es eine Überraschung, dass der FC Augsburg gegen Borussia Dortmund gewann. Und irgendwie auch nicht, schließlich spielte der FCA im eigenen Stadion. Zehn Punkte hat Augsburg in acht Spielen in der Fußball-Bundesliga geholt, alle zu Hause.

Der BVB, für den diesmal nur Donyell Malen traf (4.), hingegen hat nach der dritten Niederlage bereits sieben Punkte Rückstand auf Tabellenführer RB Leipzig. Verloren hat Dortmund nie im eigenen Stadion, immer nur auswärts.

Schiedsrichter Welz verletzt - Premiere für Haslberger

Den ersten Aufreger in Augsburg gab es schon vor dem Anpfiff. Das Spiel leitete nicht Tobias Welz, er war eigentlich als Schiedsrichter vorgesehen. Doch Welz verletzte sich beim Aufwärmen. Für ihn übernahm Wolfgang Haslberger, eigentlich als vierter Offizieller eingeplant. So kam es, dass beide die Jobs tauschten.

Für Haslberger, 31, war es eine Premiere. Für ihn war es der erste Einsatz als Schiedsrichter in der Bundesliga. Langweilig wurde ihm dabei sicher nicht. Schon in der vierten Minute entschied er in seiner neuen Position zum ersten Mal auf Tor.

Malen bringt Dortmund früh in Führung

Nach einem Steckpass von Serhou Guirassy tauchte Malen elf Meter vor dem Tor der Augsburger auf. Mit einem Heber beförderte Malen den Ball über Torhüter Nediljko Labrović hinweg ins Netz zur Führung für den BVB.

Fortan bestimmte Dortmund das Spiel, hatte oft den Ball, doch Torchancen erspielte sich die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin kaum einmal. Als zwanzig Minuten doch ein zweiter Treffer fiel, jubelten nicht die Dortmunder. Es jubelten die Augsburger.

Augsburgs Claude-Maurice trifft aus der Distanz

Jeffrey Gouweleeuw eroberte den Ball tief in Augsburgs Spielhälfte. So hat es begonnen. Anschließend spielte Gouweleeuw zu Claude-Maurice, der durch die Dortmunder Hälfte dribbelte, ehe er aus gut 25 Metern einfach mal abschloss. Er schoss mit dem rechten Fuß - und er schoss genau links ins Eck.

In dieser Szene wirkten die Dortmunder seltsam zögerlich. In den Minuten nach dem Ausgleichstreffer aber erhöhte der BVB das Tempo. So kam er zu Chancen. Doch Jamie Gittens verfehlte das Tor mit einem Distanzschuss knapp (28.). Und einen Schuss von Marcel Sabitzer parierte Torhüter Labrović stark (39.).

Claude-Maurice macht es noch einmal - FCA dreht das Spiel

Die zweite Halbzeit lief noch keine fünf Minuten, als in Augsburg erneut die Tormusik ertönte. Eine Flanke von Elvis Rexhbecaj klärte der für den angeschlagenen Waldemar Anton eingewechselte Dortmunder Emre Can, allerdings klärte er direkt vor die Füße von Claude-Maurice. Aus 16 Metern schlenzte er den Ball genau rechts ins Eck, es war ein sehenswerter Treffer.

In diesem Moment hatten Statistiker für den FCA eine Passquote von weniger als 70 Prozent notiert, und den Ball hatte die Mannschaft von Jess Thorup selten, ihr Ballbesitz lag bei weniger als 20 Prozent. Aber Augsburg führte. So läuft das manchmal im Fußball.

Glück für Dortmund: Tietz kommt einen Schritt zu spät

Und die Führung für den FCA hätte noch höher ausfallen können, doch nach einer Flanke von Frank Onyeka kam Phillip Tietz einen Schritt zu spät. Sonst wäre er frei vor dem Tor an den Ball gekommen. In dieser Szene hatte der BVB also Glück. Später hatte er manchmal Pech, auch das gehört zur Geschichte dieses Spiels.

Etwa in der 66. Minute, als Rechtsverteidiger Julian Ryerson zu Boden ging und dort auch sitzen blieb. Er hatte sich am Oberschenkel verletzt. Oder vier Minuten später, als Gittens aus kurzer Distanz an Labrović scheiterte. Auch in der 80. Minute, als Gittens schlenzte, aber das lange Ecke um Zentimeter verfehlte.

Dortmunds Kabar sieht Gelb-Rot

Pech und Unvermögen lagen beim BVB an diesem Nachmittag mitunter dicht beieinander. Auch deshalb gelang dem FCA eine Überraschung. Für Dortmund ist diese Niederlage ein Rückschlag. Besser dürfte die Stimmung dort auch nach nicht geworden sein, als Debütant Almugera Kabar in der Nachspielzeit Gelb-Rot sah (90.+9).

Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich Sahins Mannschaft am kommenden Wochenende im Topspiel der Fußball-Bundesliga.

Dortmund gegen Leipzig, Augsburg in Wolfsburg

Am Samstag (02.11., 18.30 Uhr) trifft Dortmund auf Tabellenführer Leipzig. Der FC Augsburg ist am selben Tag in Wolfsburg zu Gast (02.11., 15.30 Uhr).