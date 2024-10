50. Alexis Claude-Maurice Augsburg Tooor für FC Augsburg, 2:1 durch Alexis Claude-Maurice

Dieses Mal erwischt der FCA den Blitzstart und dreht die Partie! Eine Rexhbeçaj-Flanke aus dem linken Halbfeld klärt Can direkt vor die Füße von Claude-Maurice. Von links in der Box reagiert der Franzose optimal, schließt direkt mit dem rechten Innenrist ab und schlenzt den Ball unhaltbar in das lange Eck.

47. Groß wird rechts im Mittelfeld angespielt und bringt den Ball sofort Tief zu Guirassy. Knapp 20 Meter mittig vor dem Tor leitet der Neuner direkt in den Lauf von Malen weiter. K. Schlotterbeck passt aber sehr gut auf und kann den Ball ablaufen, bevor es gefährlich wird.

46. Weiter geht's! Die Augsburger kehren personell unverändert zurück. Bei den Dortmundern bleibt der angeschlagene Waldemar Anton tatsächlich draußen und wird durch Emre Can ersetzt. Zudem bleibt auch Marcel Sabitzer nach einer eher unauffälligen ersten Hälfte draußen. Für den Österreicher ist Pascal Groß neu dabei.

46. Pascal Groß Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Pascal Groß

46. Marcel Sabitzer Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Marcel Sabitzer

46. Emre Can Dortmund Einwechslung bei Borussia Dortmund: Emre Can

46. Waldemar Anton Dortmund Auswechslung bei Borussia Dortmund: Waldemar Anton

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +4 Halbzeitfazit:

Mit einem durchaus leistungsgerechten 1:1 geht es im Duell zwischen Augsburg und Dortmund in die Kabinen. Die Gäste haben deutlich mehr Ballbesitz und gingen mit dem ersten Torschuss der Partie direkt in Front. Das verlieh den Borussen jedoch keine wirkliche Sicherheit. Stattdessen agierten sie im eigenen Aufbauspiel immer wieder sehr riskant und beim Ausgleich durch Claude-Maurice boten gleich mehrere Schwarz-Gelbe nur Begleitschutz für den Torschützen. Da die Fuggerstädter zudem nach einer zaghaften Anfangsphase immer mutiger und energischer in den Zweikämpfen wurden, bieten sie dem BVB hier eine wirklich knifflige Aufgabe. Nuri Şahin und sein Team müssen im eigenen Ballbesitz mehr Lösungen finden, um das Geschehen im zweiten Abschnitt auch ergebnistechnisch auf ihre Seite zu ziehen und den ersten Dreier in der Fremde einzufahren.

45. +4 Ende 1. Halbzeit

45. +2 Ein langer Ball von der linken BVB-Defensivseite macht Guirassy im Mittelkreis gut fest und verlagert danach gut rechts raus zu Ryerson. Am Ende landet eine Sabitzer-Flanke aber nur in den Armen von Labrović.

45. +1 Drei Minuten kommen im ersten Durchgang oben drauf. Aufgrund der zwei Treffer und der Behandlungspause geht das absolut in Ordnung.

45. +1 Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 3

44. Emre Can hat sich an der Seitenlinie bereits bereit gemacht. Dennoch kehrt Waldemar Anton zunächst noch einmal auf das Feld zurück. Vermutlich probiert es der 28-Jährige bis zur Pause nochmal.

43. Waldemar Anton sitzt auf dem Rasen und muss behandelt werden. Ein Ausfall des Innenverteidigers würde die Schwarz-Gelben hart treffen, da mit Niklas Süle der dritte etatmäßige Innenverteidiger bereits verletzt fehlt.

42. Dimitris Giannoulis Augsburg Gelbe Karte für Dimitris Giannoulis (FC Augsburg)

Dimitris Giannoulis kommt links auf Höhe der Mittellinie zu spät gegen Julian Ryerson und schubst den Norweger noch um, obwohl der Ball bereits weg ist. Dafür sieht der 29-Jährige die erste Gelbe der Partie.

40. Beim anschließenden Eckstoß verzögert sich die Ausführung durch Brandt gleich mehrfach, da sich Jeffrey Gouweleeuw und Ramy Bensebaïni nicht in Ruhe lassen können. Bei der schlussendlichen Ausführung kommt Nediljko Labrović dann aus seinem Kasten und faustet den Ball aus der Gefahrenzone.

39. Marcel Sabitzer hat halbrechts vor dem Strafraum etwas Freiraum und probiert es deswegen einfach mal. Seinen strammen Schuss auf das lange Eck kann Nediljko Labrović aber noch mit einer guten Parade um den Pfosten lenken.

37. Aktuell können sich die Dortmunder vermehrt in der FCA-Hälfte festsetzen und den Druck erhöhen. Die Gäste wollen offensichtlich noch vor der Pause die erneute Führung erzwingen.

35. Wolfgang Haslberger war heute eigentlich nur als vierter Offizieller eingeplant. Kurzfristig musste der 31-Jährige jedoch für den verletzten Tobias Welz ran und macht seine Sache bei seiner Premiere in der Bundesliga wirklich sehr gut.

33. Nico Schlotterbeck spielt einen sensationellen Pass hinter die FCA-Abwehrkette. Dort findet er Julian Brandt, der den Ball in zentraler Position perfekt annimmt. Dadurch ist er bereits in der Box und kann sich das Eck fast frei aussuchen. Im allerletzten Moment ist aber nich Keven Schlotterbeck mit dem langen Bein dazwischen und klärt in höchster Not zur Ecke. Die bleibt im Anschluss harmlos.

30. Beim eigenen Aufbau spielen die Borussen regelmäßig mit dem Feuer. Dieses Mal ist es Kobel, der nach einem Rückpass von Anton von rechts im Fünfer die Seite verlagern möchte. Claude-Maurice kommt angesprintet, um genau den Passweg zu schließen. Am Ende fehlen ihm nur wenige Zentimeter, um den Ball zu blocken.

28. Die Dortmunder sind um eine schnelle Antwort bemüht. Ein Distanzschuss von Jamie Gittens rauscht aus halblinker Position aber ein gutes Stück links am Tor vorbei.

27. Alexis Claude-Maurice ist in den letzten Wochen einer der formstärksten Augsburger. Dafür wurde der Franzose heute mit dem ersten Einsatz in der Startelf belohnt und zahlt das Vertrauen auch prompt mit seinem zweiten Saisontor zurück.

25. Alexis Claude-Maurice Augsburg Tooor für FC Augsburg, 1:1 durch Alexis Claude-Maurice

Der durchaus verdiente Ausgleich! Die Augsburger erobern den Ball durch Jeffrey Gouweleeuw knapp innerhalb der eigenen Hälfte stark und machen sich umgehend auf den Weg nach vorne. Alexis Claude-Maurice dribbelt quasi ungestört durch die gesamte BVB-Hälfte und zieht aus halbrechten 25 Metern einfach mal ab. Sein flacher Rechtsschuss schlägt im linken Eck ein. Gregor Kobel macht sich zwar ganz lang, aber kann den perfekt platzierten Abschluss nicht mehr erreichen.

23. Augsburg ist hier wirklich auf Augenhöhe und bereitet den Dortmundern einige Probleme. Allerdings fehlen ihnen noch die Ideen auf dem Weg zum Tor.

20. Nach der zweiten verpufften Ecke landet der Ball ganz hinten bei Nediljko Labrović. Der FCA-Keeper haut den Ball einfach mal ganz weit bis halbrechts in den gegnerischen Strafraum. Dort findet der Kroate mit Kristijan Jakić seinen Landsmann und Mitspieler. Der 27-Jährige scheint zwar schon frei durch, aber bei der Annahme verspringt ihm die Kugel.

19. Den ersten Eckstoß von der rechten Seite führt der FCA kurz aus und das geht völlig schief. Gittens ist direkt dazwischen, aber klärt nur auf Kosten eines weiteren Eckstoßes. Den bringt Wolf im Anschluss halbhoch an den ersten Pfosten. Dort findet der Ex-Dortmunder jedoch keinen Abnehmer.

18. Die Gäste haben wirklich Probleme sich zu befreien, wenn die Augsburger vorne draufgehen. Dennoch strahlen die Fuggerstädter noch keine wirkliche Gefahr aus. Jetzt kriegen sie aber zumindest ihre erste Ecke. Womöglich wird es nach einem Standard mal interessant.

15. Augsburg wird in den letzten Minuten immer mutiger und verbringt vermehrt Zeit in der gegnerischen Hälfte. Jetzt gehen sie sogar ganz vorne drauf und Kobel spielt einen höchst riskanten Pass mittig in den eigenen Sechzehner zu Nmecha. Der 24-Jährige möchte den Ball direkt weiterleiten. Claude-Maurice ist aber ganz nah an ihm dran und blockt den Ball per Grätsche. Von dort prallt der Ball aber knapp links neben den Kasten ins Toraus. Trotzdem haben die Dortmunder da richtig Glück gehabt!

12. Erstmals können sich die Hausherren in der gegnerischen Hälfte wirklich festsetzen. Mehr als ein deutlich zu hoher Distanzschuss von Frank Onyeka springt aber nicht heraus.

9. Jess Thorup und sein Team scheinen sich heute eher auf eine abwartende Taktik verständigt zu haben. Zwar stechen die Schwaben situativ vor, um den BVB-Aufbau hoch zu stören. Erfolgreich waren sie damit aber noch nicht.

6. Bereits am Dienstag in Madrid sorgte die Kombination aus Serhou Guirassy und Donyell Malen für den Führungstreffer. Gelingt es den Dortmundern heute am Ende auch einen Dreier einzufahren oder zeigt der FCA Comebackqualitäten? Zeit genug haben die Fuggerstädter nach dem frühen Rückstand auf jeden Fall.

4. Donyell Malen Dortmund Tooor für Borussia Dortmund, 0:1 durch Donyell Malen

Der erste Schuss der Borussia sitzt direkt! Brandt fängt den Ball rechts im Mittelfeld ab und dann schalten die Dortmunder ganz schnell um. Malen bekommt den Ball, läuft mit Tempo auf den Strafraum zu und nimmt noch Guirassy mit. Der Neuner verzögert kurz und steckt im genau richtigen Moment perfekt wieder für Malen durch. Der Niederländer ist dadurch frei vor Labrović und lässt sich die Chance fast vom Elfmeterpunkt nicht mehr nehmen. Es sieht sogar so aus als würde der 25-Jährige den Ball nicht optimal erwischen. Das macht den fast schon gelupften Abschluss über den Keeper hinweg links oben unter die Latte aber nicht weniger sehenswert.

3. Die Gäste starten kontrolliert und lassen den Ball tief in der eigenen Hälfte durch die BVB-Reihen laufen.

1. Los geht's! Dortmund stößt an, spielt heute in den schwarzen Trikots mit gelben Hosen und möchte eine Antwort auf die Real-Pleite geben. Die Heimelf hat da aber natürlich etwas dagegen und agiert komplett in Weiß.

1. Spielbeginn

Der direkte Vergleich spricht ganz klar für die Dortmunder. Von 26 Aufeinandertreffen konnten sie 16 gewinnen und verloren nur dreimal gegen den FCA. In jüngerer Vergangenheit blieb der BVB sogar bei den letzten sieben Duellen ungeschlagen und konnte im Mai sogar noch mit 5:1 gewinnen. Beim Hinspiel in Augsburg gab es aber nur ein 1:1-Remis.

Borussia Dortmund konnte in der Champions League am Dienstag nur eine Halbzeit überzeugen. Nach der 2:0-Pausenführung hatte der BVB im zweiten Abschnitt der individuellen Klasse der Madrilenen nichts mehr entgegenzusetzen und ging am Ende noch erschreckend deutlich mit 5:2 unter. Trotzdem war es natürlich ein absolutes Highlight-Spiel für die Schwarz-Gelben, die sich in den englischen Wochen bislang sehr schwertun. Denn nach den ersten beiden siegreichen Auftritten in der Königsklasse kassierten der Revier-Klub anschließend jeweils eine Niederlage. Dieses Mal hoffen die Borussen natürlich darauf, dass sie diesen Trend brechen können. Sollte ihnen das gelingen, wäre es ihr erster Bundesliga-Auswärtssieg im vierten Anlauf.

Der FC Augsburg verlor saisonübergreifend zehn der letzten 14 Bundesliga-Spiele. So viele Niederlagen kassierte in dem Zeitraum nur der VfL Bochum, der aktuell mit nur einem Zähler den letzten Platz belegt. Mit bereits 18 Gegentreffer stellen die Fuggerstädter darüber hinaus auch noch die zweitschlechteste Defensive der Liga. Das sind keinesfalls Statistiken, die Hoffnung machen. Allerdings sammelte der FCA alle zehn Punkte daheim. In der aktuell laufenden Saison macht das drei ungeschlagene Begegnungen und nur eine knappe 3:2-Niederlage gegen Mainz. Dementsprechend ist die Hoffnung der Augsburger natürlich groß, dass sie im eigenen Stadion auch heute wieder Zählbares einfahren können.

Nuri Şahin ändert das Personal nach der 5:2-Pleite bei Real Madrid nur notgedrungen. Für den verletzten Niklas Süle übernimmt Waldemar Anton den Posten in als rechter Innenverteidiger.

Im Vergleich zur 3:1-Pleite beim SC Freiburg ändert Jess Thorup seine Anfangsformation auf zwei Positionen. Keven Schlotterbeck ist rechtzeitig für das Brüder-Duell mit Nico wieder bereit und beginnt für Maximilian Bauer. Zudem feiert Alexis Claude-Maurice sein Startelf-Debüt und verdrängt Samuel Essende auf die Bank.