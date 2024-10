Duell der Überraschungsteams Union und Frankfurt verpassen Sprung auf Platz drei Stand: 27.10.2024 19:37 Uhr

Chance nicht genutzt: Der 1. FC Union Berlin und Eintracht Frankfurt konnten im Aufeinandertreffen der Überraschungen der Fußball-Bundesliga mit einem Sieg in die Top drei vorstoßen - doch sie trennten sich mit 1:1 (0:1).

Mario Götze brachte die Frankfurter früh in Führung (14. Minute), Benedict Hollerbach sorgte in der 66. Minute für den Punktgewinn für Berlin, das nach Gelb-Rot für Arthur Theate eine knappe Viertelstunde in Überzahl spielte.

Dass beim Spiel zwischen Union und Frankfurt die Frage im Raum steht, wer Platz drei übernimmt, war so vor der Saison wohl kaum zu erwarten gewesen. Die Berliner hatten sich am Ende der vergangenen Spielzeit gerade so am letzten Spieltag den Klassenerhalt gesichert, die Eintracht war zwar Sechster, aber auch weit weg von den Topteams der Liga. Doch zumindest aktuell gehören beide dazu.

Während Union dies mit höchst diszipliniertem und effizientem Fußball schaffte, liegt die Erklärung für Frankfurts Erfolg eher in der spektakulären Spielweise - besonders in der von Omar Marmoush, der vor dem Spieltag mit neun Toren bester Torschütze der Bundesliga war. Das Aufeinandertreffen der verschiedenen Philosophien war dann ein Auf und Ab ohne Sieger.

Frankfurts Götze erhält Tor-Einladung, Unions Rothe verschießt doppelt

Frankfurt startete stark und dominant, hatte durch Theate die erste große Möglichkeit, sein Seitfallzieher ging aber knapp über das gegnerische Tor (5.). Auch Berlin hatte durch Tom Rothe, der aus kurzer Distanz vorbeischoss, eine Topchance, die Kräfteverhältnisse waren aber schon recht deutlich pro Eintracht. Und bald zeigte sich das auch auf der Anzeigetafel.

Nach einer Ecke kam es zum Gewühl im Berliner Strafraum und schließlich rollte der Ball Richtung Götze, der aus drei Metern vollkommen unbedrängt und problemlos das 1:0 für die Gäste erzielte (14.). Es war der erste Saisontreffer des bisher in dieser Saison nicht allzu wirkungsvollen Mittelfeldspielers, der in Berlin sein 300. Bundesligaspiel bestritt.

Frankfurt nahm in der Folge den Fuß vom Gas, das Spiel verlor entsprechend auch an Tempo. Ein Fernschuss von Yorbe Vertessen, den Kevin Trapp parieren konnte (29.), war dann der Auftakt einer Drangphase der Berliner, die Rothe eigentlich aus fünf Metern belohnen musste. Ihm fehlte aber erneut die Genauigkeit im Abschluss (35.).

Union lässt weitere Chancen liegen

Die glücklichere Mannschaft blieb auch nach der Pause zunächst Frankfurt. Nach einem weiten Einwurf kam Christopher Trimmel volley zum Schuss aus 22 Metern und traf den Pfosten (50.). Zum dritten Mal war Union ganz nah am ersten Treffer, zum dritten Mal fiel er nicht. Und auch Hollerbach brachte den Ball aus sieben Metern nicht im Tor unter, weil er ihn nicht voll traf nach einer Flanke aus dem Halbfeld (59.).

Union drückte und drückte - und hatte überraschend wenig Mühe damit, die Frankfurter Konterstärke zu neutralisieren. Die gefürchteten Gegenstöße von Marmoush und Co. blieben aus, die verpassten Berliner Gelegenheiten sorgten also nicht dafür, dass die Gäste das Spiel mit einer eigenen Offensivaktion vorentschieden. So blieb es spannend.

Erst trifft Berlins Hollerbach, dann fliegt Eintrachts Theate

Und dann belohnte sich Union endlich für einen starken Auftritt. Nur Sekunden nach seiner Einwechslung sprintete Robert Skov los, dribbelte einen Gegenspieler aus und spielte steil auf Hollerbach, der mit einem gefühlvollen Lupfer den hochverdienten Ausgleich erzielte (66.).

Und dann war auch noch deutlich mehr drin. Denn in der 77. Minute sah Theate Gelb-Rot, Union spielte also in der Schlussphase der Partie mit einem Mann mehr. Nutzen konnte das die Mannschaft von Trainer Bo Svensson allerdings nicht, obwohl Tim Skarke den Ball noch einmal ins Frankfurter Tor schoss (90.+1). Allerdings soll Trimmel im Vorfeld im Abseits gestanden haben, der Treffer zählte nicht.

So rückte Berlin nicht auf Rang drei vor, aber immerhin wegen der Niederlage des SC Freiburg bei RB Leipzig (1:3) um einen Rang auf den vierten Platz. Frankfurt bleibt Sechster.

Union in München, Frankfurt gegen Bochum

Für die Berliner geht es am nächsten Spieltag nach München (02.11., 15.30 Uhr). Zur selben Zeit empfängt Frankfurt die Mannschaft aus Bochum.