Nationaltorhüter glänzt Baumann rettet Hoffenheim einen Punkt in Heidenheim Stand: 27.10.2024 21:29 Uhr

Der achte Spieltag der Fußball-Bundesliga endet mit einer Nullnummer - weil Oliver Baumann einen richtig guten Tag hatte. Der Torhüter bewahrte die TSG Hoffenheim vor einer Niederlage beim 1. FC Heidenheim.

Von Pirmin Styrnol

Im Vergleich zum knappen Conference-League-Sieg auf Zypern (1:0 gegen Pafos FC) unter der Woche wechselte Heidenheim auf acht Positionen durch, Hoffenheim hingegen nur zweimal. Trotz der vielen Wechsel schalteten die Gastgeber schon früh in den Vorwärtsgang, ohne allerdings zu wirklich großen Möglichkeiten zu kommen. Die erste gute Chance vergab FCH-Kapitän Patrick Mainka. Sein Schuss ging knapp über die Latte (12.).

Auch die Gäste aus Sinsheim zeigten Offensivdrang, doch auch sie blieben im Angriffsdrittel meist zu unpräzise. So dauerte es bis zur 25. Minute, ehe die Hoffenheimer erstmals richtig gefährlich vor dem Gehäuse von Kevin Müller auftauchten. Andrej Kramaric grätschte an einer guten Flanke von Adam Hlozek jedoch knapp vorbei.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel, in dem Heidenheim den Kraichgauern zunehmend den Ball überließ und sich immer mehr auf Konter verlegte. Die beste Möglichkeit vergab Paul Wanner nach einem starken Ballgewinn von Niklas Dorsch (37.). Wirklich große Torchancen blieben weiterhin Mangelware.

Hoffenheim kommt besser aus der Kabine

In den ersten Minuten nach der Pause zeigte sich zunächst ein weitgehend gleiches Bild. Beide Teams blieben bemüht, doch das Spiel wirkte auf beiden Seiten zunehmend fahrig. Viele unsaubere Ballannahmen und unnötige Ballverluste dominierten das Geschehen. Die erste Gelegenheit hatte Florian Grillitsch, der allerdings aus rund 16 Metern über den Heidenheimer Kasten zielte (48.).

Drei Minuten später war es Marius Bülter, der am grandios reagierenden Müller scheiterte. Heidenheim versuchte in dieser Phase zwar mit überfallartigen Kontern dagegenzuhalten, spielte diese jedoch meist zu ungenau zuende. Hoffenheim erarbeitete sich so ein immer größeres Übergewicht.

Dennoch steckten die Gastgeber nicht auf und hätten sich in der 60. Minute beinahe belohnt. Scienzas Abschluss aus der Drehung ging nur knapp am lange Eck vorbei. Rund zehn Minuten später hätte es 1:0 für den FCH stehen müssen: Nach einer flachen Hereingabe rutschte der Ball vor die Füße von Breunig, der die Kugel aus fünf Metern aber nicht am exzellent parierenden Oliver Baumann vorbeibringen konnte. Den Nachschuss vergab der freistehende Wanner (70.). Kurze darauf rettete Baumann einmal mehr gegen Scienza (71.).

In den Schlussminuten drängten beide Teams weiterhin auf die Entscheidung, aber sie wollte nicht fallen. So endete die durchaus interessante Partie mit 0:0.

Heidenheim in Kiel, Hoffenheim gegen St. Pauli

Heidenheim reist am kommenden Spieltag nach Kiel (02.11., 15.30 Uhr). Zeitgleich spielt Hoffenheim zuhause gegen St. Pauli (02.11., 15.30 Uhr).