Leverkusen gegen Bayern Sportschau-Experte Schweinsteiger - "Ein absolutes Topspiel" Stand: 09.02.2024 11:43 Uhr

In der Fußball-Bundesliga trifft Tabellenführer Bayer Leverkusen am Samstagabend (10.02.2024) auf Verfolger Bayern München (Ab 18.20 Uhr live in der Radio-Reportage und im Live-Ticker der Sportschau). Sportschau-Experte Bastian Schweinsteiger spricht am Tag vor dem Spiel über Leverkusener Fehler und Umschaltaktionen der Bayern.

Zwei Punkte liegt Spitzenreiter Leverkusen (52 Punkte) vor den Bayern. Es ist dann auch keine große Überraschung, dass Schweinsteiger von einem "absoluten Topspiel" spricht. Er sagt: "Ich freue mich darauf."

Es werde spannend, wie Leverkusen die Belastung des DFB-Pokalspiels gegen den VfB Stuttgart unter der Woche verkrafte, sagt Schweinsteiger. "Sie haben alles geben müssen." Zur Erinnerung: Leverkusen tat sich gegen Stuttgart zunächst schwer und zog doch ins Halbfinale ein. Der Siegtreffer durch Jonathan Tah fiel in der 90. Minute.

Schweinsteiger: Fehler darf sich Leverkusen gegen die Bayern nicht erlauben

Natürlich "strotze Leverkusen vor Selbstbewusstsein" , sagt Schweinsteiger. Aber im Spiel gegen Stuttgart, das Schweinsteiger im Stadion für die ARD als Experte begleitet hat, sind ihm einige Fehler im Aufbauspiel der Mannschaft von Trainer Xabi Alonso aufgefallen. Das, sagt Schweinsteiger, dürfe sich der Tabellenführer im Spitzenspiel nicht erlauben. "Bayern München hat Spieler, die nutzen das sofort aus."