Schlechte Nachrichten für Leverkusen Titelrennen in der Bundesliga - Spitzenspiele können die Bayern Stand: 05.02.2024 14:09 Uhr

Erster gegen Zweiter, das sind die Spiele, die dem FC Bayern liegen - sagt auch die Statistik. Für Bayer Leverkusen sind das vor dem Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga am Samstag (10.02.2024) keine guten Nachrichten.

Für einen Moment verlor Xabi Alonso die Fassung. Das Spiel war unterbrochen. Es gab Freistoß für die Bayern. Und Alonso hatte es eilig. Er wollte den Freistoß ausführen, aber das ging nicht. Wolfsburgs Maximilian Arnold stand im Weg, und da blieb er auch. So fing es an. Alonso schimpfte, Arnold schimpfte. Andere Spieler eilten hinzu. Alonso und Arnold bekamen Gelb.

Xabi Alonso hat in seiner Karriere für Klubs wie den FC Liverpool, Real Madrid oder die Bayern 695 Pflichtspiele bestritten und für Spanien 114 Länderspiele, wirklich schlechte Spiele erinnert man von ihm kaum. Das Spiel gegen den VfL Wolfsburg ist eine Ausnahme. Es war der vorletzte Tag im Januar 2015, als die Bayern als Tabellenführer zum Verfolger nach Niedersachsen reisten. Trainer in München war Pep Guardiola, und Alonso war sein Stratege im Mittelfeldzentrum. Aber an diesem Freitagabend gelang Alonso kaum etwas.

Er traf oft auf Wolfsburgs Spielmacher, einen jungen Belgier, er war dynamisch und hatte ein Auge für die Mitspieler. Und das Toreschießen war ihm nicht fremd. Kevin de Bruyne erzielte zwei Tore gegen die Bayern, eins bereitete er vor, Wolfsburg gewann 4:1. Heute hat das Spiel fast schon eine historische Bedeutung. Es gab seitdem in der Fußball-Bundesliga 21 Spiele, in denen der FC Bayern als Tabellenführer- oder zweiter auf den Tabellenführer oder- zweiten trafen. Die Bayern gewannen vierzehn dieser Spiele, sieben endeten mit einem Unentschieden. Verloren haben haben sie nie. Spitzenspiele können sie in München.

Der FC Bayern in Bundesliga-Spitzenspielen Datum Spieltag Partie Ergebnis 30.01.2015 18 VfL Wolfsburg (2.) - FC Bayern (1.) 4:1 04.10.2015 8 FC Bayern (1.) - Borussia Dortmund (2.) 5:1 05.03.2016 25 Borussia Dortmund (2.) - FC Bayern (1.) 0:0 21.09.2016 4 FC Bayern (1.) - Hertha BSC (2.) 3:0 21.12.2016 16 FC Bayern (1.) - RB Leipzig (2.) 3:0 13.05.2017 33 RB Leipzig (2.) - FC Bayern (1.) 4:5 04.11.2017 11 Borussia Dortmund (2.) - FC Bayern (1.) 1:3 06.04.2019 28 FC Bayern (2.) - Borussia Dortmund (1.) 5:0 14.09.2019 4 RB Leipzig (1.) - FC Bayern (2.) 1:1 09.02.2020 21 FC Bayern (1.) - RB Leipzig (2.) 0:0 26.05.2020 28 Borussia Dortmund (2.) - FC Bayern (1.) 0:1 05.12.2020 10 FC Bayern (1.) - RB Leipzig (2.) 3:3 19.12.2020 13 Bayer Leverkusen (1.) - FC Bayern (2.) 1:2 07.11.2020 7 Borussia Dortmund (2.) - FC Bayern (1.) 2:3 03.04.2021 27 RB Leipzig (2.) - FC Bayern (1.) 0:1 17.10.2021 8 Bayer Leverkusen (2.) - FC Bayern (1.) 1:5 04.12.2021 14. Borussia Dortmund (2.) - FC Bayern (1.) 2:3 23.04.2022 31. FC Bayern (1.) - Borussia Dortmund (2.) 3:1 27.08.2022 4. FC Bayern (1.) - Borussia Mönchengladbach (2.) 1:1 03.09.2022 5. 1. FC Union Berlin (2.) - FC Bayern (1.) 1:1 02.04.2023 26. FC Bayern (2.) - Borussia Dortmund (1.) 4:2 15.09.2023 4. FC Bayern (2.) - Bayer Leverkusen (1.) 2:2

Alonsos Leverkusen könnte Meister werden, kein Scherz

Neun Jahre ist das her. Aus dem Spieler Xabi Alonso ist ein Trainer geworden, er hat auch in seinem neuen Job einigen Erfolg. Im Herbst 2022 hat Alonso, 42, Bayer Leverkusen übernommen, da war der Klub in Abstiegsgefahr. Es war seine erste Trainerstation im Profibereich. Heute ist Leverkusen Tabellenführer der Bundesliga, zwei Punkte liegen sie vor den Bayern.

Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass in einigen Monaten geschieht, was lange unmöglich schien: Dass nicht die Bayern Deutscher Meister werden. Schulkinder in Deutschlands fünften Klassen kennen so etwas nur aus Erzählungen. Dass Leverkusen Meister wird, ausgerechnet Leverkusen. Der Klub, der sich den Markennamen "Vizekusen" hat patentieren lassen.

Dafür sollten die Leverkusener das Spitzenspiel gegen die Bayern am Samstag (ab 18.30 Uhr im Live-Ticker und in der Audio-Vollreportage) besser nicht verlieren. Dann wäre Platz eins weg. Ein Remis oder ein Sieg wären auch noch keine Vorentscheidung, es sind danach noch 13 Spieltage zu spielen. Beide Ergebnisse würden aber die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Meisterschale am Ende dieser Saison nicht auf dem Rathausbalkon in München in die Höhe gerissen wird.

Ausgleich in der Nachspielzeit - als Palacios die Bayern ärgert

Bayern und Leverkusen sind sich in dieser Saison schon einmal in einem Spitzenspiel begegnet, das war am vierten Spieltag. Die Bayern führten bis in die Nachspielzeit, dann lief Alphonso Davies Jonas Hofmann in die Hacken. Den Strafstoß verwandelte Exequiel Palacios. So verteidigte Bayer Leverkusen Platz eins - und gab ihn nicht mehr her.

Zuletzt fiel Palacios verletzt aus, in München werden sie das mit einigem Interesse verfolgt haben. Gemeinsam mit Granit Xhaka ist Palacios für Leverkusen das, was vor Jahren der Fußballer Xabi Alonso in Liverpool, Madrid und München war. Palacios und Xhaka sind das Metronom, sie geben den Takt vor, mit Ball und ohne. Ein Ausfall von Palacios im Spitzenspiel würde auch den Trainer Alonso schmerzen.

Zuletzt gab es Bilder zu sehen, die Palacios beim Laufen zeigten. Und Alonso ist auch als Trainer ein Stratege. Ob Palacios gegen die Bayern spielen könne, wisse er nicht, sagte Alonso. "Aber es ist nicht unmöglich."

Die Strategie von Bayern-Präsident Hainer: Leverkusen nerven, bis sie dort nervös werden

In München werden sie gerade manchmal auf Bayer Leverkusen angesprochen, der Trainer Thomas Tuchel, die Spieler, auch der Präsident Herbert Hainer. Er gehe davon aus, dass Leverkusen Vizekusen bleibe, sagte Hainer: "Wir werden sie so lange nerven mit unseren Siegen, dass sie in bisschen nervös werden." Es ist eine Strategie, die in der Vergangenheit schon manchmal funktioniert hat. Aber funktioniert sie auch diesmal?

Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht glaubt nicht daran. Er hat in dieser Saison mit ansehen müssen, wie seine Spieler gegen die Bayern acht Tore kassierten. Meister, glaubt Lieberknecht, werde trotzdem Leverkusen. Am Samstag (03.02.2024) war er mit Darmstadt ohne Chance gegen Leverkusen, später sagte er: "Wir haben wahrscheinlich gegen den neuen deutschen Meister verloren."