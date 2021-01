Was machen eigentlich die Kaderplaner und Scouts der Bundesligisten in einer Transferphase, in der ihr Arbeitgeber ohnehin nicht tätig werden kann oder will? Wie zum Beispiel beim SV Werder Bremen: "Im Winter haben wir nicht die Möglichkeit, tätig werden zu können" , erklärte Clemens Fritz, Kaderplaner und Leiter der Scouting-Abteilung beim Tabellen-13.

Oder beim FC Augsburg: "Nezugänge planen wir keine", sagte FCA-Coach Heiko Herrlich unlängst. Oder bei Borussia Dortmund: "Der kommende Transferwinter wird als solcher bei uns kaum stattfinden" , erklärte BVB Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke. Die Liste könnte noch um den einen oder anderen Verein ergänzt werden.

Natürlich ist die Frage nach dem Arbeitsaufwand der Kaderplaner ein wenig ketzerisch, schließlich gehören viel mehr Dinge als nur die Transfers zu den Aufgaben der Scoutingabteilung. Aber dennoch ist die Frage auch Ausdruck einer wohl eher ereignisarmen, bevorstehenden Wechselperiode. Die Pandemie hinterlässt auch hier ihre Spuren.

Rekordausgaben im Januar 2020

Es ist gerade einmal 12 Monate her, da investierten die Bundesligisten für ihre Winter-Neuzugänge die Rekordsumme von rund 190 Millionen Euro. Summen, die Anfang 2021 völlig undenkbar sind. Die meisten Klubs planen nichts, manche beobachten den Markt - nur wenige handeln. Die Corona-Pandemie hat Bescheidenheit angeordnet - zu leer sind die Kassen.

Rekordmeister und Tabellenführer Bayern München, Verfolger Bayer Leverkusen und der BVB planen alle dasselbe. Nämlich nichts. RB Leipzig tanzt aus der Reihe und könnte mit den für den ungarischen Nationalspieler Dominik Szoboszlai gezahlten 20 Millionen Euro bereits vor der Öffnung des Fensters der Klub sein, der das meiste Geld ausgegeben hat. Weitere Transfers seien nicht geplant.

Beim Champions-League-Achtelfinalisten Borussia Mönchengladbach nimmt sich Manager Max Eberl eine vierwöchige Auszeit - während einer normalen Transferphase vollkommen undenkbar. Eberl ist deshalb bereits frühzeitig aktiv geworden und hat aus den USA das 18-jährige Defensivtalent Joe Scally aus New York verpflichtet und dafür immerhin zwei Millionen Euro auf den Tisch gelegt.

Wenig Aktivität in der Bundesliga-Mittelklasse

Auch bei den eher nicht europäisch planenden Klubs ist es vergleichsweise ruhig. Hoffenheim, Augsburg, Freiburg, Union Berlin und der VfB Stuttgart halten sich bedeckt - Eintracht Frankfurt ist durch den Abgang von Bas Dost zum Handeln gezwungen worden. Man müsse in der Offensive nachlegen, fordert Trainer Adi Hütter: "Sportlich wäre es sonst ein zu großes Risiko". Gehandelt werden hier Namen wie Luka Jovic (Real Madrid) und Joshua Zirkzee - bei beiden käme wohl nur eine weniger kostspielige Leihe infrage.

In Bremen würde man den Kader auch gerne nochmal aufbessern - es fehlen aber die Mittel. Es seien "schwierige Zeiten, durch die wir gerade gehen" , sagte Clemens Fritz mit Blick auf die finanziellen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Im Sommer hatten die Werderaner bereits aus wirtschaftlichen Gründen Davy Klaassen verkauft - im Sommer wird wohl Milot Rashica folgen.

Selbst beim neureichen "Big City Club" Hertha BSC hält man sich trotz jüngst geflossener Investor-Millionen zumindest öffentlich zurück. Allerdings gilt Hertha angesichts der Investitionen von Geldgeber Lars Windhorst gerade in der Pandemie-Zeit weiter als besonders solventer Klub - und wird medial mit diversen Profis wie Italiens Nationalspieler Federico Bernardeschi von Juventus Turin in Verbindung gebracht.

Kellerkinder wollen handeln

Größer sind die Sorgen und der Handlungsbedarf im Tabellenkeller: Für Köln und Bielefeld kommen wohl auch nur günstige Leihgeschäfte in Frage - angesichts der Tabellensituation wäre das nachvollziehbar, beide Klubs wollen aber nicht in Panik verfallen. Die beiden Letztplatzierten Mainz 05 und Schalke 04 haben nicht nur neues Spielerpersonal im Auge, sondern auch das Trainerkarussell weiter gedreht. Christian Gross übernimmt als vierter Schalker Trainer. Bei Mainz steht offenbar Ex-Spieler Bo Svensson hoch im Kurs.

Für etwas mehr Ruhe im Umfeld der 05er und ein besseres Händchen bei Neuzugängen sollen die Rückkehrer Christian Heidel und Martin Schmidt als Manager und Sportdirektor sorgen. Bei den Spielertransfers soll der neue Trainer allerdings mitreden, deshalb gibt es noch nichts zu vermelden. Beim Spiel gegen Bayern München wird zunächst Nachwuchscoach Jan Siewert auf der Bank sitzen.

Noch größer ist der Handlungsbedarf eigentlich nur auf Schalke. Gross hat in Arsenal-Leihgabe Sead Kolasinac bereits einen Neuen an Bord, der für mehr defensive Stabilität und Siegeswille sorgen soll. Es kursiert dazu sogar schon das Gerücht, Kolasinac würde direkt zum Kapitän der "Knappen" benannt. Trotz der sehr klammen Kassen dürfte sich der Kader aber noch weiter verändern.

Transfers sind keine Soforthilfe