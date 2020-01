Ndicka klärt gegen Adamyan

Hoffenheim drängte in der Folge auf den erneuten Ausgleich, tat sich aber weiter schwer, gegen gut verteidigende Frankfurter. Nur einmal wurde es brenzlig für die Eintracht, als Evan Ndicka einen Abschluss des eingewechselten Sargis Adamyan mit dem Kopf auf der Linie klärte. Stattdessen hätte Frankfurt in der Nachspielzeit fast noch auf 3:1 erhöht, aber Pentke lenkte einen Schuss von Kostic noch an die Latte.

"Man hat gesehen, dass es den Spielern wieder Spaß gemacht hat, auf dem Platz zu stehen" , sagte Hütter nach der Partie der Sportschau. "Heute habe ich eine Mannschaft gesehen, die vor allem in den ersten 30 Minuten keine Torchance zugelassen hat, weil sie taktisch diszipliniert gespielt hat." Hoffenheims Benjamin Hübner hardete vor allem mit den ersten 45 Minuten: "Ich denke, wir haben eine sehr schlechte erste Halbzeit gespielt. Wir haben Frankfurt in die Karten gespielt, die die Räume eng gemacht haben" , sagte er nach dem Spiel der Sportschau. Sein Trainer Alfred Schreuder kritisierte auch die Defensive: "Wenn man ehrlich ist, haben wir die Tore hergeschenkt" , sagte er.

Die Eintracht geht es am kommenden Spieltag mit einer schweren Aufgabe weiter, wenn RB Leipzig am Samstag in Frankfurt gastiert. Hoffenheim reist einen Tag später zu Werder Bremen.