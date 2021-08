Union Berlin hat seine beeindruckende Heimserie auch zum Saisonauftakt in der Fußball-Bundesliga fortgesetzt und Bayer Leverkusens neuem Trainer Gerardo Seoane nur einen Punkt zum Debüt gewährt.

Taiwo Awoniyi (7. Minute) für die Eisernen und Moussa Diaby (12.) für die Werkself erzielten am Samstag vor rund 11.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei die frühen Tore zum 1:1 (1:1) im Duell der beiden Europacup-Starter. Die Berliner blieben damit auch im 17. Liga-Heimspiel in Serie ungeschlagen. Der Punktgewinn gibt ihnen zudem ein gutes Gefühl vor der Reise zu ihrem Playoff-Hinspiel in der Conference League am Donnerstag nach Helsinki gegen Kuopio PS - dem ersten internationalen Pflichtauftritt seit 20 Jahren.