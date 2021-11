Das variable Gladbacher Angriffsspiel führte zu weiteren Chancen. Greuther Fürth bekam überhaupt keinen Zugriff. Erst traf Stindl nach Zuspiel von Alassane Pléa den Pfosten (37.). Fürths Jetro Willems hob dabei nicht zum ersten Mal in dieser Partie das Abseits auf.

Und dann sorgten die "Fohlen" schon für die Vorentscheidung: Stindl steckte maßgenau durch auf Pléa, dessen direkter Schlenzer von der Strafraumkante unhaltbar in die lange Ecke flog.

Zwei VAR-Szenen fallen pro Gladbach aus

Nach der ernüchternden ersten Hälfte hoffte Fürth dann auf einen Foulelfmeter, nachdem Zakaria Jamie Leweling bei einer flachen Hereingabe im Strafraum am Fuß getroffen hatte. Schiedsrichter Benjamin Brand schaute sich die Szene an, blieb aber bei seiner Entscheidung: kein Strafstoß (53.).

Dann musste auf der Gegenseite der VAR-Rat her. Stindl luchste Seguin den Ball in der Zentrale ab - an der Grenze zum Foul. Nach schnellem Umschaltspiel erzielte Hofmann seinen zweiten Treffer, Fürth protestierte vehement. Wieder blieb Brandt bei seiner Entscheidung, das Tor zählte.

Die SpVgg steckte in der Folge nicht auf, fand gegen ein dominantes Gladbach aber kein Mittel und konnte sich bei Schlussmann Funk bedanken, der noch einige Situationen bereinigte.

Rheinderby für Gladbach, Fürth empfängt TSG

Am 13. Spieltag reist Borussia Mönchengladbach zum Rheinderby gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr). Fürth empfängt zur selben Zeit die TSG 1899 Hoffenheim zum Duell.

