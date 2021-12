Intensiver Beginn: Luthe räumt Mit- und Gegenspieler ab

Von großer Müdigkeit vor der herbeigesehnten Winterpause war bei beiden Klubs nach der "Englischen Woche" nichts zu sehen. Es war ein laufintensiver Beginn. Zunächst zeigte sich Union etwas ballsicherer als die Hausherren. Berlin agierte mit gewohntem Engagement im 3-4-1-2. Bochum hielt im 4-3-3 dagegen und besetzte die Halbräume nicht immer ausreichend, agierte statisch.

Einer der drei Bochumer Angreifer sorgte aber für die erste richtige Offensivsituation: Christopher Antwi-Adjej sprintete einem hohen Ball nach, wurde dann aber gemeinsam mit Berlins Paul Jaeckel von Union-Torhüter Andreas Luthe als letzter Mann mit Karacho abgeräumt (7.). Das risikoreiche Einsteigen an der Strafraumkante blieb folgenlos, Antwi-Adjej musste sich aber erst einmal schütteln. Dass es nicht als Foul gewertet wurde, stieß den VfL-Fans sauer auf.

Kruse-Direktabnahme schlägt unhaltbar ein

In der Folge übernahm dann ein Berliner das Zepter, der am Mittwoch beim 0:0 gegen Freiburg noch geschont worden war. Bastian Oczipkas Flanke wurde von Grischa Prömel perfekt abgelegt für Kruse, dessen Dropkick zum 1:0 unhaltbar in den Winkel einschlug – keine Chance für VfL-Torwart Manuel Riemann.

Bis zur Pause mühte Bochum sich ab, ließ allerdings die eigene Durchschlagskraft gegen gut sortierte Hauptstädter vermissen. Jedoch blieb Kruses Sonntagstreffer für den 1. FC Union Berlin ebenfalls die einzige zwingende Torraumszene.

VfL steigert sich – Pantovic vergibt Großchance

Nach der Pause steigerte sich der VfL, war spielerisch aktiver und setzte eigene Akzente in der Offensive. Eine Flanke von Konstantinos Stafylidis erreichte zwar Antwi-Adjej nicht ganz, wurde aber durch die Bewegung des Stürmers auf einmal zum direkten Torschuss – unbequemer Ball für Luthe, der aber parierte (53.). Zuvor hatte Bochum-Innenverteidiger Erhan Masovic mit einer starken Grätsche gegen Taiwo Awoniyi (51.) in letzter Not gerettet.

Wenig später bestätigte Bochum, dass mit der Elf von Trainer Thomas Reis noch zu rechnen war. Denn ein Flatterball von Elvis Rexhbecaj erwischte Luthe beinahe auf dem falschen Fuß – der Abpraller kam zu Milos Pantovic, dem sein Abschluss aber trotz des am Boden liegenden Luthe völlig versprang (60.).

Bochum im Pech: Lattentreffer von Pantovic

Union verhinderte vorerst weitere brenzlige Situationen, machte das Zentrum zu. Bochum versuchte es häufiger über die Außen und holte sich weitere Spielanteile, erarbeitete sich eine Druckphase.

Dann auf einmal der Weckruf für Union, das Bochum nicht mehr so früh attackierte: Pantovic zog nach einer flachen Hereingabe direkt ab und traf die Unterkante der Latte, der Ball sprang vor der Linie wieder auf. Auch Sebastian Polters anschließender Kopfball führte nicht zum Erfolg, Luthe fing die Kugel sicher (80.). Trotz großer Moral gelang Bochum der Ausgleich nicht mehr.

Bochum empfängt Wolfsburg, Union Gast in Leverkusen

Der VfL Bochum empfängt nach der anstehenden Winterpause am Sonntag (09.01.2022, 17.30 Uhr) den VfL Wolfsburg. Union Berlin muss bereits am Samstag (15.30 Uhr) bei Bayer 04 Leverkusen antreten.

Stand: 18.12.2021, 17:24