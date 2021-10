Reus vergibt freistehend

Der Treffer wirkte wie ein Weckruf für die Dortmunder. Marco Reus hätte fünf Minuten später nachlegen müssen, vergab aber freistehend aus kurzer Distanz. Julian Brandt scheiterte in der 44. Minute aus spitzem Winkel an der rechten Schulter von Bielefelds Torhüter Stefan Ortega.

Dann hatte Abwehrchef Hummels seinen großen Auftritt: 18 Meter zentral vor dem Tor nahm er eine zu kurz geratene Kopfball-Abwehr in Hüfthöhe volley und traf satt in die rechte Ecke.

Hitz rettet zwei Mal

Nach der Pause verlor die Partie zunächst an Fahrt. Bielefeld zog sich zwischenzeitlich weit zurück, hatte aber auch gute Chancen. Torhüter Marvin Hitz, der zur Pause für den angeschlagenen Gregor Kobel eingewechselt worden war, musste zweimal in höchster Not retten: In der 56. Minute nach einem Kopfball aus kurzer Distanz von Guilherme und in der 69. Minute gegen den eingewechselten Patrick Wimmer.

Jude Bellingham beim Torjubel

Statt eines Anschlusstreffers sahen die Zuschauer dann noch ein zweites Dortmunder Traumtor: Bellingham bekam den Ball von Reus am Strafraum, ließ drei etwas zu naiv angreifende Bielefelder aussteigen und lupfte die Kugel über Ortega hinweg zum 3:0 hinter die Linie.

Hummels verursacht umstrittenen Elfmeter

Bielefeld blieb trotzdem weiter engagiert und hatte am Ende nur einen Torabschluss weniger als die Dortmunder (13:14). Der Ehrentreffer war verdient, wenn auch umstritten. Hummels traf im Zweikampf mit Wimmer den Ball, ließ dann das Bein stehen und brachte Wimmer zu Fall. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied auf Elfmeter, der Video-Assistent griff nicht ein und Fabian Klos verwandelte platziert ins linke Eck. Es war das erste Saisontor für den Angreifer.

BVB jetzt zweimal gegen Mainz

Für Bielefeld stehen nun zwei Duelle mit Mainz 05 an: am Dienstag um 20.45 Uhr auswärts im Pokal und am Samstag um 15.30 Uhr zu Hause in der Liga. Dortmund empfängt im Pokal den Zweitligisten FC Ingolstadt (Dienstag, 20.00 Uhr) und in der Liga den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr).