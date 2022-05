Schiedsrichter mit Bart - Darum sind sie so selten

Diese Quizfrage stellt selbst nerdigste Fußball-Stammtische vor Probleme: Nenne Bundesliga-Schiedsrichter mit Bart. "Franz-Xaver Wack!", wird dann sicher jemand rufen. Dessen Schnäuzer war ja auch markant. Oder "Christian Dingert!", der sich an der "Movember"-Aktion beteiligte, bei der Männer mit sprießenden Oberlippenbärten auf Prostatakrebs-Prävention aufmerksam machen.

Aber ein Schiedsrichter mit Vollbart? Da wird es schwierig. Und das, obwohl seit Jahren alle Varianten zwischen Dreitage- und Rauschebart Mainstream sind, auch im Profifußball. Man schaue auf Lionel Messi, Mats Hummels, Jürgen Klopp ... die Liste zieht sich.

Basketball-Schiedsrichter Benjamin Barth wehrt sich