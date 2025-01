Versammlung der DFL Watzke: Entscheidung über Geldverteilung bis Ende Januar Stand: 16.01.2025 13:54 Uhr

Die 36 Klubs der DFL haben in Frankfurt bei einer Versammlung ihre Erwartungen an die künftige Geldverteilung ausgetauscht - eine Entscheidung soll Ende Januar fallen.

Vertreter der 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga trafen sich am Donnerstag (16.01.2025) in einem Hotel in Frankfurt am Main zu einer außerordentlichen Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL), die eine Gruppe von Klubs beantragt hatte, vor allem aus der 2. Bundesliga.

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke, der auch Sprecher des DFL-Präsidiums ist, sagte nach der Versammlung: "Es war eine sehr gute Veranstaltung auf hohem Niveau, was nicht unbedingt zu erwarten war." Zuletzt hatten mehrere Klubvertreter in den Medien ihre Erwartungen an die künftige Geldverteilung geäußert.

Eintracht Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann sprach von einer "erstklassigen Debatte" . Die meisten Vertreter anderer Klubs wollten sich nicht äußern.

Aufsichtsratsvorsitzender der Deutschen Fußball Liga: Hans-Joachim Watzke

Watzke: Ergebnis bis Ende Januar

Eine Abstimmung über sogenannte Leitplanken oder eine Empfehlung an das DFL-Präsidium, das über die künftige Geldverteilung entscheidet, habe es nicht gegeben, sagte Watzke. Seine Erwartung: "Wir wollen bis Ende Januar ein Ergebnis."

Am Freitag steht eine Sitzung des Präsidiums an. Grundsätzlich ist etwas Tempo geboten: Am 15. März beginnt das Lizenzierungsverfahren, die Klubs müssen vorher ihre Planungen erstellen und dafür ihre Einnahmen kennen.

Mitglieder DFL-Präsidium Person Klub Hans-Joachim Watzke* Borussia Dortmund Oliver Leki** SC Freiburg Steffen Schneekloth*** Holstein Kiel Michael Diederich Bayern München Oke Göttlich FC St. Pauli Axel Hellmann Eintracht Frankfurt Holger Schwiewagner SpVgg Greuther Fürth Marc Lenz DFL Steffen Merkel DFL

*Sprecher

**1. Stellvertretender Sprecher

***2. Stellvertretender Sprecher

Bei der Versteigerung der Medienrechte für die vier Saisons von 2025/26 bis einschließlich 2028/29 hatte die DFL eine leichte Steigerung von fast 2 Prozent erreicht. Nun stehen pro Saison im Schnitt 1,121 Milliarden Euro zur Verfügung, die an die 36 Klubs verteilt werden.

Verteilung aus der internationalen Vermarktung in der Debatte

Die DFL bestätigte in einer Mitteilung, dass es bei der Versammlung auch um den Vorschlag einiger Klubs gegangen sei, künftig die internationalen Einnahmen nach demselben Schlüssel zu verteilen wie die nationalen. "Dieser Topf ist derjenige, über den wir reden müssen, um Geld zu verteilen" , hatte Oke Göttlich, Präsident des FC St. Pauli, in der "Frankfurter Rundschau" gesagt. "Ich wüsste nicht, wer dagegen sein sollte, außer man hätte ausschließlich eigene Interessen." Bayern Münchens Finanzvorstand Michael Diederich erteilte solchen Vorschlägen im "Kicker" eine Absage.

Das Geld aus der internationalen TV-Vermarktung wird deutlich ungleicher verteilt als das aus der nationalen Vermarktung. Bayern München bekommt hier fast 27 Millionen Euro, Holstein Kiel rund 3,3 Millionen Euro. In der 2. Bundesliga bekommt jeder Klub pauschal 195.750 Euro aus der internationalen Vermarktung.

Geldverteilung Bundesliga 2024/25 Klub National International Gesamt Bayern München 70.582.951 26.908.853 97.491.804 Borussia Dortmund 68.341.641 19.276.682 87.618.323 Bayer Leverkusen 64.785.856 21.471.476 86.257.332 RB Leipzig 66.140.932 17.792.770 83.933.702 Eintracht Frankfurt 63.656.556 14.768.250 78.424.806 SC Freiburg 63.913.389 9.141.160 73.054.549 Union Berlin 60.837.539 8.690.862 69.528.401 TSG Hoffenheim 60.023.935 7.164.428 67.188.363 VfL Wolfsburg 56.742.829 8.458.626 65.201.455 Borussia M'gladbach 53.483.466 8.008.328 61.491.794 VfB Stuttgart 55.608.239 3.281.833 58.890.072 1. FSV Mainz 05 50.890.802 3.703.783 54.594.585 FC Augsburg 46.553.420 3.703.783 50.257.203 Werder Bremen 43.684.053 3.281.833 46.965.886 VfL Bochum 39.921.419 3.281.833 43.203.252 1. FC Heidenheim 38.197.434 3.281.833 41.479.267 FC St. Pauli 31.994.503 3.281.833 35.276.336 Holstein Kiel 29.424.313 3.281.833 32.706.146

Wie das Geld aktuell verteilt wird

Zur Saison 2021/22 wurde die Verteilung neu geregelt. Aktuell wird das Geld aus den Medienrechten über vier Säulen an die Klubs ausgezahlt, ein Grundbetrag und die Verteilung über die Leistung der Klubs machen den größten Teil aus: