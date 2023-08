Fußball-Bundesliga Bochum nach 0:5 beim VfB - hohe Niederlagen und (vor)schnelle Urteile Stand: 21.08.2023 17:30 Uhr

Abgeschrieben nach dem ersten Spieltag: Das gilt in dieser Saison für den VfL Bochum. Von den Vereinen, die das in den vergangenen Jahren betraf, spielt nun einer in der Champions League.

Das war's. Diese Saison sind sie dran. Die steigen ab.

Wie viele Fußballfans das wohl gesagt oder zumindest gedacht haben, nachdem der VfL Bochum am Samstag (19.08.2023) mit 0:5 beim VfB Stuttgart verloren hatte. Selbst unter den eigenen Anhängern dürfte die deutliche Niederlage zu dem schnellen Urteil geführt haben.

Es werden ja dann auch schnell andere Fakten und Indizien herangezogen, um im August schon zu wissen, worüber im Mai entschieden wird. Der VfL war in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden - beim Drittligisten Arminia Bielefeld. Außerdem war das ja auch nicht so prickelnd, was bislang auf dem Transfermarkt bewegt wurde.

Einer schaffte es in die Champions League

Was dem VfL Bochum nach dem Auftakt der Saison 2023/24 passierte, erlebten auch andere Abstiegskandidaten in den vergangenen Jahren. Für manche ging es dann tatsächlich in die 2. Liga, aber einige sind immer noch oder wieder da, ein Klub spielt sogar in der Champions League.

1. Spieltag 2022/23: FC Augsburg - SC Freiburg 0:4

Der FC Augsburg spielt seit 2011 in der Bundesliga. Einmal schaffte er es bis in die Europa League, seit 2016 aber beendete der Klub jede Saison auf einem zweistelligen Tabellenplatz. So wird der FCA immer genannt, wenn es um Abstiegskandidaten geht, das war auch vor der Saison 2022/23 so. Der erste Spieltag bestätigte die Skeptiker. Mit 0:4 verlor Augsburg gegen den SC Freiburg. Davon erholte sich die Mannschaft allerdings schnell, gewann am zweiten Spieltag bei Bayer Leverkusen. Der Beginn spiegelte die folgende Saison des FCA ganz gut wider. Es ging mehrmals auf und ab, letztlich schrammte die Mannschaft von Trainer Enrico Maaßen nur knapp an der Relegation vorbei.

1. Spieltag 2021/22: VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth 5:1

Aufsteiger gelten ohnehin in der Regel als Abstiegskandidat, die SpVgg Greuther Fürth galt 21/22 wegen des schmalen Budgets und einem Kader mit vielen recht unbekannten Spielern als sicherer Kandidat. Das Vorurteil bekräftigte sich, nachdem das "Kleeblatt" am ersten Spieltag mit 1:5 beim VfB Stuttgart verlor. Der Saisonverlauf zeigte, dass es tatsächlich nur ein kurzes Gastspiel werden würde. Nach der Hinrunde standen nur fünf Punkte zu Buche, am Ende stieg Greuther Fürth als Tabellenletzter ab.

1. Spieltag 2021/22: FC Augsburg - TSG Hoffenheim 0:4

Auch in die Saison 21/22 startete Augsburg mit einer 0:4-Niederlage zu Hause. Es gab auch durchaus lange Abstiegssorgen, aber richtig prekär wurde die Lage nie. Augsburg beendete die Saison auf dem 14. Platz.

1. Spieltag 2020/21: FC Bayern München - FC Schalke 04 8:0

Die Saison begann für Schalke mit einem 0:8 beim FC Bayern, sie endete mit 16 Punkten auf dem 18. Platz. Es war eine Saison als Fortsetzung der katastrophalen Rückrunde der Vorsaison.

1. Spieltag 2019/20: 1. FC Union Berlin - RB Leipzig 0:4

Die Geschichte ist schnell erzählt: Aus dem Aufsteiger, den nach dem 0:4 gegen Leipzig nahezu alle schon wieder in die 2. Liga verabschiedet hatten, ist ein Klub geworden, der inzwischen in der Champions League spielt.