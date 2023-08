Freitagsspiel der Fußball-Bundesliga Jung gegen jünger - Spitzenreiter VfB in Leipzig Stand: 25.08.2023 11:25 Uhr

Mit der jüngsten Mannschaft der Bundesliga hat sich der VfB Stuttgart an die Tabellenspitze geschossen. Seit Jahren stellt der VfB das jüngste Team, er löste dabei den Gegner aus Leipzig ab.

Otto Rehhagel, eine der prägenden Figuren in 60 Jahren Bundesligageschichte, lehnte es ab, in den Kategorien "jung oder alt" zu denken. Für ihn, so der Meistertrainer von Werder Bremen und dem 1. FC Kaiserslautern, gebe es nur "gut oder schlecht" .

Das Durchschnittsalter einer Fußballmannschaft hat es im Gegensatz zu Form, verletzte Spieler, Sperren, Heimrecht und Qualität des Kaders auch erst sehr selten zu einem Kriterium geschafft, das bei Prognosen und Ursachenforschung hilft. Es hat auch niemand gesagt, dass es ja klar war, dass der VfB Stuttgart wegen des Alters der Spieler mit 5:0 gegen den VfL Bochum gewinnen würde. Schließlich waren die eingesetzten Profis der Stuttgarter im Schnitt mehr als vier Jahre jünger.

Exakt kamen die Spieler des VfB im Schnitt auf 24,35 Jahre, die des VfL auf 28,65. Bei aufsteigender Sortierung ergibt sich somit eine Tabellenkonstellation, die exakt der in der Bundesligatabelle entspricht: Stuttgart ist Erster, der VfB Letzter.

Nun sind Tabellen nach dem ersten Spieltag erst recht die berühmte Momentaufnahme, im Fall der beteiligten Teams bestätigen sie allerdings die Daten der vergangenen Jahre. Die Bochumer kamen über die Saison 2021/22 nach ihrem Aufstieg auf einen Schnitt von 28,1 Jahren, in der abgelaufenen Saison sogar auf 29,11.

Durchschnittsalter eingesetzte Spieler 1. Spieltag 2023/24 Verein Durchschnittsalter VfB Stuttgart 24,35 VfL Wolfsburg 24,48 Borussia Mönchengladbach 24,63 FC Augsburg 25,13 Bayer Leverkusen 25,74 1. FC Köln 26,07 RB Leipzig 26,15 SV Darmstadt 98 26,21 1, FSV Mainz 05 26,31 SC Freiburg 26,66 1. FC Heidenheim 26,91 FC Bayern München 27,15 Borussia Dortmund 27,41 TSG Hoffenheim 27,41 Eintracht Frankfurt 27,46 Werder Bremen 27,59 1. FC Union Berlin 27,62 VfL Bochum 28,65

Der VfB stellte in den vergangenen drei Spielzeiten jeweils das jüngste Team. In der Saison 2022/23 war das Durchschnittsalter aller eingesetzten Spieler 24,67 Jahre, davor waren es 24,15, in der Saison 2020/21 24,51. Die Zahlen errechnete der Datendienstleister Sportec Solutions. Dabei ist zu beachten, dass in Jahren und Tagen gerechnet wird und so ein exakter Wert entsteht.

Abweichende Zahlen bei anderen Quellen könnten darauf beruhen, dass nur die Spieler der Startelf berücksichtigt und/oder ohne Einbeziehung der Tage gerechnet wird.

Rekord für Leipzig

Der VfB tritt zum Auftakt des zweiten Spieltages am Freitag bei RB Leipzig an (Ab 20.20 Uhr live in der Radioreportage und im Ticker bei der Sportschau). Die Sachsen kamen bei ihrer 2:3-Niederlage bei Bayer Leverkusen auf ein Durchschnittsalter von 26,15. Das war ein gutes halbes Jahr jünger als in der gesamten abgelaufenen Saison - 26,79. Leipzigs Durchschnittsalter stieg 2022/23 enorm an, denn in den beiden Spielzeiten zuvor lag es jweils unter 25,5.

Seit dem Aufstieg 2016 stellte RB für vier Saisons hintereinander jeweils das jüngste Team. Nie lag der Schnitt über 24,5. In der Saison 2017/18 waren es gar nur 23,77 Jahre. Keine andere Mannschaft kam in den vergangenen zehn Jahren auf einen Wert unter 24.

In der folgenden Tabelle sind nur Vereine berücksichtigt, die in mindestens fünf der vergangenen zehn Spielzeiten in der Bundesliga vertreten waren. Das im Schnitt älteste Team stellte über diesen Zeitraum der FC Bayern, der in jeder Spielzeit des Betrachtungszeitraums Deutscher Meister wurde.

Durchschnittsalter eingesetzte Spieler von 2013 bis 2023 Verein Durchschnittsalter Saisons in Bundesliga RB Leipzig 24,85 7 Bayer Leverkusen 25,23 10 VfB Stuttgart 25,24 8 Borussia Dortmund 25,84 10 1. FSV Mainz 05 25,92 10 1. FC Köln 25,95 8 SC Freiburg 25,97 9 VfL Wolfsburg 26,02 10 Borussia Mönchengladbach 26,27 10 Eintracht Frankfurt 26,61 10 TSG Hoffenheim 26,64 10 Werder Bremen 26,73 9 FC Augsburg 26,95 10 FC Bayern München 27,17 10

München bildet nur selten Spieler selber aus, sondern holt meistens Profis mit Erfahrung und nachgewiesener hoher Qualität. So erklärt sich das Durchschnittsalter von mehr als 27 Jahren.

Auf eine vergleichsweise alte Mannschaft vertraut auch Trainer Urs Fischer beim 1. FC Union. Die Berliner sind nicht in der Tabelle vertreten, weil sie erst vier Saisons in der Bundesliga spielten. Dabei waren sie nie jünger als 27,53 Jahre, in der Saison 2021/22 betrug das Durchschnittsalter sogar 28,57 Jahre.

Abstieg für die "alten" Stuttgarter

Auf einen solchen Schnitt kam der VfB Stuttgart in den vergangenen zehn Jahren nie auch nur annähernd. Lediglich zweimal war der Wert höher als 26. Beide Male stiegen die Stuttgarter ab.