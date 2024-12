Matchwinner Damar Elversberg siegt nach Rückstand gegen Nürnberg Stand: 06.12.2024 20:26 Uhr

Dank Muhammed Damar bleibt die SV Elversberg in der 2. Liga ganz vorne mit dabei. Der Angreifer erzielte gegen den 1. FC Nürnberg den Siegtreffer.

Die SV Elversberg musste im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg früh einen Rückstand einstecken. Stefanos Tzimas glänzte dabei als Vorbereiter. Der Club-Angreifer spielte sich in der 15. Minute bis zur Grundlinie durch und legte den Ball mit viel Übersicht an den Fünfmeterraum zurück, von dort traf Jens Castrop souverän zum 1:0.

Schön rausgespielt war auch der verdiente Ausgleich für die SV Elversberg in der 44. Minute. Tom Zimmerscheid konnte nach klasse Vorarbeit von Muhammed Damar frei aufs Tor der Gäste zulaufen und tunnelte Nürnberg Keeper Jan Reichert bei seinem Schuss aus spitzem Winkel.

Mit einem leistungsgerechten 1:1 in einer munteren Partie ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Saarländer das Kommando und hatten gleich die ersten Chancen. In der 53. Minuten jubelte dann erneut Elversberg. Damar zog aus rund 18 Metern ab und traf in rechte Eck.

In der Schlussphase drängte der 1. FC Nürnberg auf den Ausgleich. Doch das Anrennen des Clubs wurde nicht belohnt.

Elversberg in Braunschweig, Nürnberg in Köln

Elversberg spielt nächstes Wochenende in Braunschweig (15.12., 13.30 Uhr). Zur selben Zeit ist Nürnberg beim 1. FC Köln zu Gast.