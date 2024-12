Remis in Hamburg HSV gibt Sieg gegen Darmstadt aus der Hand Stand: 08.12.2024 16:39 Uhr

Der SV Darmstadt 98 setzt seinen Lauf in der 2. Fußball-Bundesliga fort und holt in einer rasanten Partie den Hamburger SV mit einem Unentschieden von Platz zwei. Nach dem 2:2 (1:2) am 15. Spieltag sind die "Lilien" jetzt seit acht Zweitligaspielen ungeschlagen.

Ransford Königsdörffer (10. Minute) und Adam Karabec (45.) kurz vor der Pause brachten den HSV zweimal in Führung. Aleksandar Vukotic (33.) und Kilian Corredor (63.) glichen jeweils für die Gäste aus.

In der engen Spitzengruppe der 2. Liga verlor Hamburg (24 Punkte) nach dem dritten Heim-Unentschieden in Folge Platz zwei und ist jetzt nur noch Siebter. Aber der Rückstand auf Spitzenreiter Paderborn beträgt nur drei Zähler. Darmstadt orientiert sich mit 21 Punkten als Zehnter langsam weiter in Richtung Spitzengruppe.

Darmstadt-Trainer Kohfeldt hielt mehr für möglich

Florian Kohfeldt fand, dass "wir den Sieg mehr verdient hatten als der HSV. Wir waren in der Spielanlage besser über lange Zeit. Erst ab der 70. Minute wird es dann etwas wild" . Hamburg habe es nur über die individuelle Qualität geschafft, sein Team "in Verlegenheit" zu bringen, sagte Kohfeldt am Sportschau-Mikrofon.

HSV-Trainer Merlin Polzin war mit dem Ergebnis nicht zufrieden: "War das, was wir von den Jungs sehen wollten: Dass wir mutig nach vorne spielen, vor allem am Ende, das Stadion war voll da." Auch wenn er mit dem Ergebnis nicht zufriedne war, es sei ein leistungsgerechtes Remis gewesen.

Königsdörffer schließt stark zur HSV-Führung ab

Spielerisch erwischten die Gäste am Sonntag zwar den besseren Start: Nach acht Minuten traf Isac Lidberg nur den Pfosten. Das erste echte Ausrufezeichen setzten aber die "Rothosen". Nach einem feinen Steckpass von Jean-Luc Dompé zog Königsdörffer zwischen zwei Verteidigern unwiderstehlich durch und drückte den Ball aus elf Metern zum 1:0 ins Tor.

Darmstadt zeigte sich allerdings kaum beeindruckt, war in einer intensiven Partie sofort wieder im Spiel und nach vorne die aktivere Mannschaft. Nach knapp einer halben Stunde belohnten sich die Gäste dafür. Im Anschluss an einen Freistoß bekam Corredor auf dem linken Flügel den Ball und schlug die perfekte Flanke an den Fünfmeterraum. Dort setzte Vukotic perfekt seine zwei Meter Körpergröße ein und drückte den Ball mit dem Kopf rechts unten zum 1:1 ein.

Traumtor von Karabec zur erneuten HSV-Führung

Für die "Lilien", die auch danach etwas mehr fürs Spiel taten, war das der verdiente Lohn. Aber das juckte die Gastgeber nicht. Kurz vor der Pause legte der HSV nach. Nach einem Freistoßpfiff an der rechten Strafraumkante schaltete Marco Richter blitzschnell, bediente Karabec und drehte den Ball perfekt von der Strafraumgrenze oben links in den Winkel.

So gingen die Hanseaten mit einer Führung und Selbstvertrauen in die Pause. Durchgang zwei begann ausgeglichen. Der HSV hatte durch Richter (59.) den ersten guten Abschluss, aber der Schlenzer ging knapp links am Tor vorbei. Die Gäste blieben aber geduldig - und schlugen auch zu - unter Mithilfe der Hamburger.

Adam Karabec (l.) vom Hamburger SV im Duell mit Andreas Müller von Darmstadt 98

Corredor bringt Darmstadt zurück

Bei einer langen Flanke von rechts verschätzte sich William Mikelbrencis im Zentrum. Corredor nahm dahinter den Ball mit der Brust mit und schoss aus acht Metern unhaltbar zum 2:2 ein. Danach war beiden Teams anzumerken, dass ihnen der eine Punkt zu wenig war.

Vukotic (71.) köpfte Darmstadt knapp an der Führung vorbei. Auf der anderen Seite traf der aufgerückte Daniel Elfadli (76.) nach einer schönen Muheim-Flanke mit einem Kopfball aus elf Metern nur die Latte. Kurz vor Schluss scheiterte der eingewechselte Davie Selke (86.) mit einem Schuss aus kurzer Distanz am stark reagierenden 98-Schlussmann Marcel Schuhen.

Schlussphase mit Chancen im Minutentakt

Auch Darmstadt hatte noch dicke Chancen auf den Sieg. Der eingewechselte Oscar Vilhelmsson (88.) schob von halbinks nach einem Konter den Ball haarscharf am langen Eck vorbei. Kurz darauf war HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes (89.) gleich zweimal in höchster Not nach einem Freistoß inklusive Nachschuss zur Stelle.

Die letzte Großchance einer rasanten Schlussphase mit offenem Visier verpasste Selke (90.+1), der Schuhen den Ball aus fünf Metern in die Arme schob. So blieb es in einer offensiven Partie beim letztlich leistungsgerechten Remis.

Hamburg in Ulm, Darmstadt gegen Lautern

Hamburg spielt am 16. Spieltag auswärts beim zuletzt stabileren Aufsteiger SSV Ulm (Samstag, 14.12.2024, 13.00 Uhr). Später am Tag ist Darmstadt dann im Topspiel gegen den neuen Tabellenzweiten 1. FC Kaiserslautern gefragt (20.30 Uhr).