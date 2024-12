Heimsieg gegen Nürnberg Damar schießt Elversberg auf Platz zwei Stand: 06.12.2024 21:53 Uhr

Dank Muhammed Damar bleibt die SV Elversberg in der 2. Fußball-Bundesliga ganz vorne mit dabei. Der Offensivmann erzielte gegen den 1. FC Nürnberg den Siegtreffer. Die Saarländer rücken mit dem 2:1-Sieg zumindest bis Samstag auf Platz zwei vor und haben zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Paderborn.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass ich das Tor geschossen habe", sagte Damar nach dem Spiel am Sportschau-Mikrofon. "Wir glauben in jeder Minute an uns und das ist das Wichtigste."

Gäste-Trainer Miroslav Klose war wenig zufrieden: " Am Ende ist es verdient. Wir haben in der zweiten Halbzeit unseren Fußball gar nicht auf die Platte bekommen. Wir haben hier nur 15 Minuten Fußball gespielt wie wir uns das vorstellen. "

Nürnberg geht früh in Führung

Die SV Elversberg musste im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg früh einen Rückstand einstecken. Stefanos Tzimas glänzte dabei als Vorbereiter. Der "Club"-Angreifer spielte sich in der 15. Minute bis zur Grundlinie durch und legte den Ball mit viel Übersicht an den Fünfmeterraum zurück, von dort traf Jens Castrop souverän zum 1:0.

Schön rausgespielt war auch der verdiente Ausgleich für die SV Elversberg in der 44. Minute. Tom Zimmerscheid konnte nach klasse Vorarbeit von Damar frei aufs Tor der Gäste zulaufen und tunnelte Nürnbergs Keeper Jan Reichert bei seinem Schuss aus spitzem Winkel.

Elversbergs Damar trifft aus der Distanz

Mit einem leistungsgerechten 1:1 in einer munteren Partie ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Saarländer das Kommando und hatten gleich die ersten Chancen. In der 53. Minuten jubelte dann erneut Elversberg. Damar zog von der Strafraumgrenze ab und traf ins rechte Eck.

In der Schlussphase drängte der 1. FC Nürnberg auf den Ausgleich. Doch das Anrennen des "Clubs" blieb ohne Torerfolg.

Elversberg in Braunschweig, Nürnberg in Köln

Elversberg spielt nächstes Wochenende in Braunschweig (15.12., 13.30 Uhr). Zur gleichen Zeit ist Nürnberg beim 1. FC Köln zu Gast.