Mittelfeld - Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim): Die erste Hälfte im Spiel gegen den VfB Stuttgart lief an Kramaric noch weitgehend vorbei, er hatte da nur 14 Ballaktionen. Wen wunderte es, hatte der Kroate doch zuletzt vier Ligaspiele wegen einer Covid-19-Erkrankung verpasst. Nach der Pause dann drehte der Rückkehrer auf. Ein Tor bereitete er vor, dann traf er per Strafstoß auch noch selbst. In vier Ligaspielen hat Kramaric in dieser Saison nun schon sieben Tore erzielt. Eine ganz starke Quote, die viel aussagt über den Wert, den er für Hoffenheim hat.