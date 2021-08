Tor - Gregor Kobel (Borussia Dortmund): Dass Borussia Dortmund endlich mal wieder gegen Angstgegner 1899 Hoffenheim gewinnen konnte, hat der BVB vor allem auch seinem Torwart Gregor Kobel zu verdanken. Beim teils offenen Schlagabtausch bewahrte der Schweizer seine Mannschaft ein ums andere Mal vor Gegentoren. Zum Beispiel in der ersten Halbzeit, als er einen Schuss von Christoph Baumgartner aus kurzer Distanz parierte. Nach rund einer Stunde kam Andrej Kramaric alleine auf ihn zu, doch Kobel rettete in höchster Not. Auch einen Freistoß des Hoffenheimer Topstürmers konnte er entschärfen, und es gab weitere brenzlige Szenen. So hielt Kobel sein Team im Spiel, das dann am Ende den knappen Sieg einfuhr.