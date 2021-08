Abwehr - Stefan Bell (1. FSV Mainz 05): Wen herausnehmen aus einer starken Mainzer Mannschaftsleitung? Am besten den Abwehrchef, der mit seiner tadellosen Leistung großen Anteil am überraschenden 1:0-Erfolg gegen Titelkandidat RB Leipzig hatte. Einen schönen Treffer per sattem Volleyschuss hat er auch noch erzielt. Ob der vorangegangene Eckball tatsächlich im Toraus war, wie es das Schiedsrichterteam entschieden hatte, war mit keiner Zeitlupe aufzulösen.