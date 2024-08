Bundesliga-Auftakt in Hamburg Eiskalte Heidenheimer crashen Bundesliga-Rückkehr von St. Pauli Stand: 26.08.2024 00:00 Uhr

Der 1. FC Heidenheim hat am Sonntagabend (25.08.2024) dank eines Konters und eines Eckballs drei Punkte beim FC St. Pauli entführt und damit die Party zur Rückkehr der Hamburger in die Fußball-Bundesliga gecrasht. Die Gäste siegten mit 2:0 (0:0).

Leihspieler Paul Wanner verwertete einen Konter zusammen mit den frisch eingewechselten Sirlord Conteh und Marvin Pieringer zur Führung (66. Minute). Der zweite Treffer wurde vom dritten der insgesamt vier eingewechselten Heidenheimer, Mathias Honsak, vorbereitet. Dessen Ecke verfehlten alle Abwehrspieler der Gastgeber, einzig Jan Schöppner reagierte perfekt und drückte den Ball aus kurzer Entfernung über die Torlinie (82.). Damit feierte Heidenheim, das auch noch um den Einzug in die Conference League kämpft, einen idealen Ligastart.

Heidenheims Trainer Frank Schmidt freute sich über das Ergebnis am Sportschau-Mikrofon: "Das sind wichtige drei Punkte, und es müssen noch viele wichtige folgen, denn wir wollen die Klasse halten." Und weiter: "Die ersten 15 bis 20 Minuten nach der Halbzeit war St. Pauli am Drücker. durch das Tor war es wichtig, St. Pauli den Stecker zu ziehen." Alexander Blessin, Trainer der Hamburger, sagte: "Niederlagen sind schon immer bitter. Aber die Art und Weise stimmt mich schon positiv. Wir haben die klareren Chancen gehabt. Aber das Einzige, was gefehlt hat, war, dass wir nicht so effizient waren wie Heidenheim."

Schwacher erster Spielabschnitt zwischen St. Pauli und Heidenheim

Im ersten Spielabschnitt versuchten die Gastgeber die Akzente zu setzen. Allein: Es gelang nur wenig bis nichts an Abschlüssen. Erwähnenswert ein Abschluss von St. PauIi, als der Ball über Jackson Irvine und Johannes Eggestein zu Connor Metcalfe gelangte, der allerdings aus 16 Metern haarscharf links am Tor der Gäste vorbeischoss.

Zweite Hälfte: St. Pauli vergibt Topchancen

Die Mannschaft von Trainer Blessin kam gut aus der Kabine. Es waren keine zwei Minuten gespielt, als Morgan Guilavogui eine Mega-Chance vergab: Nach einer Freistoßflanke von Eric Smith tauchte der Franzose in sieben Metern Torentfernung frei vor Keeper Kevin Müller auf, brachte seinen Kopfball aber nicht aufs Tor der Heidenheimer.

In der Folge wurde die Partie offener. Lars Ritzka verfehlte aus kurzer Distanz. Dann traf bei den Gästen von der Brenz Léo Scienza den Ball nicht richtig aus 14 Metern. Als Irvine sich links wunderbar durchsetzte und den Ball perfekt in den Fünfer legte, rutschte erneut Guilavogui am eigentlich sicheren Führungstreffer vorbei.

Schmidt wechselt zwei Vorbereiter ein - Heidenheim eiskalt

St. Pauli versuchte es - angetrieben durch die permanente Party der St.-Pauli-Anhänger auf den Tribünen - weiter. Doch als Müller in der 66. Minute einen Eckball der Gäste parierte, nutzte die Mannschaft von Frank Schmidt ihre Konterchance eiskalt aus. Die vier Minuten zuvor von Coach Frank Schmidt ins Spiel gebrachten Conteh und Pieringer überliefen die Abwehr der Hausherren und bedienten Bayern-Leihgabe Paul Wanner. Der hatte im rechten Strafraum freie Schussbahn und platzierte den Ball neben den langen Pfosten im Tor des FC. St. Pauli.

St. Pauli in Berlin, Heidenheim gegen Augsburg

St. Paulis erstes Auswärtsspiel findet bei Union Berlin statt (30.08., 20.30 Uhr), Heidenheim empfängt an dem Wochenende den FC Augsburg (01.09., 15.30 Uhr).