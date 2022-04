In der 84. Minute fehlten der Eintracht dann nur Zentimeter zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Ajdin Hrustic zog aus 16 Metern ab, traf aber nur den Innenpfosten. Zwei Minuten später bejubelten die Frankfurter dann sogar den vermeintlich Ausgleich. Aber Torschütze Daichi Kamada stand wenige Zentimeter im Abseits. So jubelten am Ende doch die Freiburger.

Freiburg empfängt Bochum

Weiter geht es für den SC Freiburg am Ostersamstag mit einem Heimspiel gegen den VfL Bochum (15.30 Uhr). Die Eintracht reist am kommenden Donnerstag in der Europa League zum heiß erwarteten Rückspiel zum FC Barcelona (21 Uhr). In der Bundesliga steht dann am Sonntag ein Auswärtsspiel bei Union Berlin an.

Quelle: lt