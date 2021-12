TSG Hoffenheim - Eintracht Frankfurt (Samstag, 15.30 Uhr)

Duelle in der Bundesliga: Früher war Frankfurt der Lieblingsgegner der Kraichgauer, in den ersten 16 Aufeinandertreffen in der Bundesliga feierte Hoffenheim acht Siege und nur drei Niederlagen. Sechs Frankfurter Siege und zwei Remis später ist die Duell-Bilanz aus Sicht der TSG negativ, den acht Siegen stehen neun Niederlagen und sieben Remis gegenüber.

Was Sie sonst noch wissen sollten: Schluss ist, wenn die Eintracht trifft - die Hessen sind Experten für späte und ganz späte Tore: Gegen Union Berlin am vergangenen Spieltag siegte die Mannschaft von Oliver Glasner durch einen Kopfball von Evan Ndicka in der 5. Minute der Nachspielzeit und setzte damit seine Serie der ganz späten Tore fort. In fünf der jüngsten sechs Pflichtspiele traf die Eintracht in der Nachspielzeit. Hoffenheims Trainer Sebastian Hoeneß hat aber schon einen Plan: "In erster Linie versuche ich, über den vierten Offiziellen die Nachspielzeit zu reduzieren."

Außerdem wichtig: