Glückliches Unentschieden für Wolfsburg Werder verpasst Sieg bei Bundesliga-Rückkehr Stand: 06.08.2022 17:26 Uhr

Der SV Werder Bremen durfte nach einem Jahr Abwesenheit in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg lange von einem Sieg träumen, doch Wolfsburg rettete ein glückliches Unentschieden.

Der SV Werder kam am Samstag (06.08.2022) am 1. Spieltag der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg zu einem 2:2-Unentschieden. Lukas Nmecha (11.) brachte Wolfsburg mit dem Führungstor scheinbar auf Kurs. Doch Werder ließ sich durch den frühen Rückschlag nicht aus der Ruhe bringen und kam durch Niclas Füllkrug zum Ausgleich (21.)

Der Aufsteiger spielte weiter mutig nach vorne und legte nur zwei Minuten später nach: Leonardo Bittencourt erzielte mit einem sehenswerten Kopfball ins lange Eck das 2:1.

Bremen selbstbewusst, Wolfsburg behäbig

Wolfsburg blieb auch nach dem Seitenwechsel offensiv blass, eine Standardsituation in der Schlussphase bewahrte den VfL vor der Heimpleite: Joshua Guilavogui stand nach einem Eckball und einer Hereingabe des eingewechselten Max Kruse goldrichtig und erzielte den glücklichen Ausgleich (84.).

Die 28.015 Zuschauer in Wolfsburg staunten über den selbstbewussten Auftritt des Aufsteigers, das Team von Trainer Ole Werner wirkte über weite Strecken spritziger und gedankenschneller wirkte als die behäbigen Wolfsburger.

Aussortierter Guilavogui rettet Wolfsburg

Wolfsburgs neuer Coach Niko Kovac erlebte einen unruhigen Saisonauftakt, musste in immer kürzeren Abständen korrigierend eingreifen, besonders bei der Balleroberung war sein Team klar unterlegen. Kovac reagierte in der Halbzeit auf die beiden klaren Abwehrfehler bei den Gegentoren und ersetzte Neuzugang Mattias Svanberg aus Schweden durch Routinier Guilavogui. Der Ex-Kapitän, zuletzt in seine französische Heimat ausgeliehen, steht eigentlich in Wolfsburg auf der Verkaufsliste.

Die Platzherren agierten nun wenigstens in der Defensive stabiler, in der Vorwärtsbewegung hakte es aber nach wie vor. Für mehr Torgefährlichkeit sollte ab der 56. Minute der dänische Nationalspieler Jonas Wind sorgen. Doch mehr als zwei Halbchancen sprangen durch diesen Wechsel nicht heraus. Immerhin war der kurz vor Schluss eingewechselte Kruse mit seiner Vorlage am Ausgleich beteiligt.

Wolfsburg muss zum FC Bayern

Wolfsburg reist am 2. Spieltag am Sonntag (14.08.2022) zum FC Bayern, Bremen spielt am Tag zuvor gegen Stuttgart.