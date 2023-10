Grimaldo als Entscheider Sieg in Wolfsburg - Leverkusen verteidigt Tabellenführung Stand: 21.10.2023 17:23 Uhr

Achtes Spiel, siebter Sieg, Platz eins: Bayer Leverkusen hat in der Fußball-Bundesliga auch beim VfL Wolfsburg gewonnen. Am Ende aber musste Leverkusen noch einmal zittern.

Jeremie Frimpong hatte Leverkusen beim 2:1 (1:1)-Erfolg in der 13. Minute in Führung gebracht, ehe Wolfsburgs Maxence Lacroix kurz vor der Pause der Ausgleich gelang (41.). Für die Entscheidung sorgte Leverkusens Linksverteidiger Álex Grimaldo (62.).

Durch den siebten Sieg im achten Bundesligaspiel hat Bayer Leverkusen die Tabellenführung verteidigt. Ein Punkt beträgt Leverkusens (22 Punkte) Vorsprung auf den zweitplatzierten VfB Stuttgart. Der VfL Wolfsburg bleibt nach der vierten Niederlage im Niemandsland der Tabelle (12 Punkte).

Leverkusen geht in Führung - und schwächelt dann

Die Führung für Leverkusen fiel früh, und sie war eine kuriose: Victor Boniface dribbelte im Wolfsburger Strafraum und flankte dann mit viel Gefühl auf den langen Pfosten. Frimpong hatte das erahnt, er nahm den Ball aus spitzem Winkel direkt aus der Luft. Wolfsburgs Torhüter Pavao Pervan, der den verletzten Koen Casteels vertrat, hätte vielleicht nach vorne abwehren können. Stattdessen hielt er den Ball fest - nur hielt er ihn erst hinter der Torlinie fest.

Leverkusen also erwischte den besseren Start in dieses Spiel, doch auf die Führung folgte kein zweiter Treffer. Es folgte eine überraschende Schwächephase. Die Wolfsburger kamen zu einigen Chancen, der Ausgleichstreffer wäre möglich gewesen.

Doch irgendwas war immer: Erst tauchte Tiago Tomás vor Leverkusens Torhüter Lukas Hradecky auf, der in dieser Situation bereits auf dem Boden lag. Tiago Tomás schoss, aber Hradecky riss die Hände nach oben und parierte tatsächlich (15.). Und keine zwei Minuten später fehlten bei einem Schuss von Ridle Baku nur Zentimeter zum Ausgleich.

Lacroix belohnt Wolfsburgs Bemühungen

Es war Wolfsburgs beste Phase, nur ein Tor gelang der Mannschaft von Niko Kovac in diesen Minuten nicht. Kurz vor der Pause durften die Niedersachsen dann doch noch jubeln: Nach einer Ecke wurde ein Schuss von Yannick Gerhardt zunächst geblockt. Der Abpraller landete bei Moritz Lenz, der überlegt ablegte für Lacroix. Und Lacroix zog direkt ab, es war ein platzierter Schuss - 1:1.

Leverkusens Boniface scheitert zweimal knapp

Und Leverkusens Offensive? Zuletzt waren die Mannschaft und der Trainer Xabi Alonso oft für ihre Ideen, den ansehnlichen Fußball und die vielen Tore gelobt worden. Diesmal war davon zunächst wenig zu sehen. Nur eine weitere Chance erspielte sich Bayern vor der Pause, die war dann aber ziemlich gut: Boniface kam mit dem rechten Fuß frei zum Schuss, da fehlte nicht viel (31.).

Nach einer knappen Stunde übernahm Leverkusen erneut die Spielkontrolle - und hätte sich beinahe direkt belohnt. Wieder war Boniface beteiligt, diesmal ließ er Gegenspieler Jenz mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen, dann schoss er, zielte aber um Zentimeter zu hoch (61.).

Grimaldo lässt Leverkusen jubeln

Keine sechzig Sekunden später jubelten die Leverkusener dann doch. Und diesmal war Boniface nur Zuschauer. Wolfsburgs Maximilian Arnold verlor den Ball an Florian Wirtz - und der machte das Spiel schnell. Am Ende flankte Frimpong, Wirtz verpasste im Strafraum noch knapp, dafür stand hinter ihm Grimaldo. Es war dann Arnold, der Grimaldos Schuss noch leicht abfälschte. Torhüter Pavan war ohne Chance.

Der Sieg für Leverkusen hätte durchaus häher ausfallen können. In der 76. Minute suchte Frimpong mit einer Hereingabe Boniface, aber Wolfsburgs Jenz war vor ihm am Ball. Sein Klärungsversuch trudelte knapp am Tor vorbei. Sekunden später tauchte Frimpong vor dem Tor auf, doch Torhüter Pervan lenkte den Ball so eben noch am linken Pfosten vorbei. Und dann kam auch Wirtz zum Abschluss, bei seinem Schlenzer fehlte weniger als ein halber Meter.

Wolfsburgs Wind scheitert zweimal

Am Ende aber war Leverkusens Sieg doch ein glücklicher. Es lief bereits die vierte Minute der Nachspielzeit, als Wolfsburgs Torjäger Jonas Wind nach einem Zuspiel von Lovro Majer zum Schuss kam. Er traf den Ball satt, aber Leverkusens Schlussmann Hradecky parierte stark. Der Abpraller landete erneut bei Wind, doch erneut entscheid Hradecky das Duell für sich.

Wölfe in Augsburg, Werkself empfängt Freiburg

Der VfL Wolfsburg trifft am 9. Spieltag auswärts auf den FC Augsburg (Samstag, 28.10.2023 um 15.30 Uhr). Bayer Leverkusen hat im Heimspiel den SC Freiburg zu Gast (Sonntag, 29.10.2023 um 17.30 Uhr).