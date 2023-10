Zweimal Aluminium Mainz im Pech gegen abgezockte Bayern Stand: 21.10.2023 20:44 Uhr

Ein Tor, zwei Pfostentreffer, null Punkte: Der Auftritt des 1. FSV Mainz 05 gegen den FC Bayern München am Samstagabend (21.10.2023) war ein mutiger. Belohnt wurde das nicht.

Für die Bayern trafen beim 3:1 (2:1)-Sieg in Mainz Kingsley Coman (11. Minute), Harry Kane (16.) und Leon Goretzka (59.). Für Mainz hatte zwischenzeitlich Anthony Caci verkürzt (43.).

Nach dem sechsten Sieg im achten Ligaspiel bleibt der FC Bayern München als Tabellendritter mit 20 Punkten erster Verfolger des Spitzenduos Bayer Leverkusen (22) und VfB Stuttgart (21). Es sind Sphären, von denen sie beim 1. FSV Mainz 05 nur träumen können. Für die Mannschaft von Bo Svensson war es schon die sechste Niederlage. Mit nur zwei Punkten bleibt Mainz Tabellen-17.

Die Bayern kontern Mainz aus

Dem Führungstreffer für die Bayern war ein Angriff der Mainzer vorausgegangen. Doch den Angriffsbemühungen fehlte es an Genauigkeit, anschließend schaltete der Rekordmeister schnell um. Leroy Sané dribbelte mit Ball durch das Mittelfeld, dann legte er nach rechts raus zu Coman. Der erste Kontakt von Coman war nicht optimal, sein Schuss in die lange Ecke war es schon. Keine Chance für den Mainzer Torhüter Robin Zentner.

Bayerns Ulreich zeigt sein Können

Kurz darauf wäre beinahe der Ausgleich für Mainz gefallen. Nach einer Flanke von Danny da Costa kam Jae-sung Lee zum Kopfball, er zielte auf die rechte Ecke. Es war ein guter Kopfball, nur die Parade von Bayerns Torhüter Sven Ulreich war noch besser. Mit den Fingerspitzen lenkte Ulreich den Ball noch an den Pfosten (14.).

Münchens Kane erhöht per Kopf

Es folgte jedoch nicht etwa eine starke Mainzer Phase, es fiel stattdessen ein zweiter Treffer für den FC Bayern. Nach einem Freistoß rutschte Mainz-Schlussmann Zentner aus, so kam Goretzka zum Kopfball. Er legte ab für Kane, der aus kurzer Distanz vollendete.

Kane hatte wenige Minuten später die Chance, ein zweites Tor zu erzielen, aber diesmal jubelten die Bayern nicht. Flanke Alphonso Davies, Kopfball Kane, knapp drüber - es war eine Sache von Zentimetern (23.).

Mainz wird stärker und verkürzt

Anschließend fand Mainz 05 besser ins Spiel, was auch an Brajan Gruda, 19, lag. Er war schon in den vergangenen Wochen ein Lichtblick im Mainzer Grau gewesen. Gruda war es auch, der den Anschlusstreffer kurz vor Ende der ersten Hälfte einleitete. Er dribbelte von rechts ins Zentrum, dann legte er nach links ab zu Caci. Und der französische Linksverteidiger traf den Ball perfekt mit dem Spann, sein Schuss landete genau im Winkel.

Mainz hat die Chance, aber trifft nicht

Chancen hatte Mainz auch nach der zweiten Pause, die beste vergab Stefan Bell in der 57. Minute. Der Innenverteidiger baute den Angriff selbst auf und zog dann den Sprint an. So war er rechtzeitig vor dem Tor der Bayern, um eine Hereingabe von da Costa zu erreichen. Bell nahm den Ball direkt und mit dem rechten Fuß, er verfehlte das Tor nur knapp.

Nichts war es mit dem Ausgleich, und für Mainz wurde es dann richtig bitter: Keine zwei Minuten später verlor Caci den Ball an Konrad Laimer. Am Ende war es Goretzka, der mit einem Flachschuss links unten ins Eck traf.

Es war der letzte Treffer des Abends, doch einen Aufreger gab es noch zu bestaunen. Es lief die 89. Minute, als der Mainzer Gruda nach einem sehenswerten Dribbling zum Abschluss kam. Sein Flachschuss war präzise, landete aber am Pfosten und nicht im Tor.

Mainz in Bochum, Bayern gegen Darmstadt

Die Mainzer sind zum Spieltagsauftakt in Bochum gefordert (Freitag, 27.10.2023 um 20.30 Uhr). Bayern hat einen Tag später den SV Darmstadt zu Besuch (15.30 Uhr).