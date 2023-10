Grifo mit Treffer und Assist Freiburg dreht Partie nach Paciencia-Traumtor Stand: 21.10.2023 19:00 Uhr

In der Fußball-Bundesliga hat der SC Freiburg, angeführt von Kapitän Vincenzo Grifo, gegen den VfL Bochum einen Arbeitssieg eingefahren.

Am Samstag (21.10.2023) behielten die Breisgauer im heimischen Stadion gegen Bochum mit 2:1 (2:1) die Oberhand. Goncalo Paciencia brachte den VfL zunächst mit einer traumhaften Direktabnahme in Führung (15.). Doch dann legte Kapitän Vincenzo Grifo erst auf für Ritsu Doan zum Ausgleich (26.) und traf dann noch selbst per Handelfmeter (45.+2).

"Es ist immer eng in der Bundesliga. Und wir haben gegen jemand, der vier Punkte hat, jetzt gewonnen. Den Abstand haben wir vergrößert - das war ein extrem wichtiger Sieg für uns, um Ruhe reinzukriegen", sagte Freiburgs Trainer Christian Streich.

Durch den Sieg hat der SC Freiburg nun 13 Punkte auf dem Konto und belegt Tabellenrang acht. Der VfL Bochum ist weiterhin sieglos und liegt auf Relegationsplatz 16 (vier Zähler).

Bochums Umschaltspiel-Plan geht zunächst auf

Es war eine weitestgehend ereignislose Anfangsphase. Freiburg wurde von den Bochumern schon zu Beginn mit der Aufgabe der Spielgestaltung betraut. Der VfL attackierte erst ab der Mittellinie, die Breisgauer hatten zwischenzeitlich in Hälfte eins fast 70 Prozent der Ballbesitzanteile.

Allerdings machte der VfL Bochum aus den eigenen Ballbesitzphasen zunächst mehr als der SC. Denn trotz der optischen Überlegenheit kam Freiburg selten zum Torschuss. Bochum hingegen baute in Umschaltmomenten auf die schnellen Offensivspieler Christopher Antwi-Adjej und Takuma Asano, um Freiburg zu überrennen.

Das gelang dann auch nach einem Ballverlust von Maximilian Eggestein: Asano spielte nach der Eroberung einen hohen Diagonalpass in den Lauf von Paciencia, dessen Direktabnahme traumhaft im Tor einschlug. Beinahe hätte Paciencia wenig später schon wieder jubeln können, aber Matthias Ginter rettete in höchster Not (18.).

Freiburg dreht Partie dank Antreiber Grifo

Aber dann kam auch Freiburg in Fahrt. Vor allem dank Antreiber und Chef-Vorbereiter Grifo. Der italienische Nationalspieler setzte erst eine feine Flanke auf den Kopf von Doan, der am zweiten Pfosten höher als Bochums Danilo Soares sprang - der Ausgleich. Doan hätte sogar beinahe nach einem herrlichen Heber von Philipp Lienhart über die VfL-Abwehr per Volley das Spiel im Alleingang gedreht. Doch sein Schuss war zu unplatziert (41.).

Und dann kam auch Pech für Bochum dazu. Denn Bernardo wurde aus ganz kurzer Distanz im Strafraum der Ball an die Hand geschossen, die er bereits eigentlich ziemlich nah am Körper hatte. Doch Schiedsrichter Tobias Reichel zeigte auf den Punkt - eine mindestens harte, aber auch keine klare Fehlentscheidung. Grifo verwandelte den Strafstoß.

Dass Grifo noch selbst antreten konnte, war durchaus glücklich. Denn sein völlig überzogenes Einsteigen gegen Cristian Gamboa mit Treffer am Knöchel hätte vielleicht auch anders als nur mit einer Gelben Karte enden können (27.). "Das war für mich eine klare Rote Karte", sagte Bochums Trainer Thomas Letsch.

Auch Torwart Atubolu mit Anteil am SC-Sieg

Zwar gehörte Freiburg auch nach dem Wiederbeginn die erste hochkarätige Chance - Lienhart verzog nach Freistoß von Doan nur knapp (53.), auch Eggestein war mit seinem Abschluss nah dran am dritten Freiburger Tor (55.).

Aber Bochum presste nun weiter vorne und zwang die Gastgeber zu Fehlern. Das Konterspiel des VfL brachte wieder Gefahr, Freiburg bot dem Ruhrpottklub viel zu viele Räume an: Antwi-Adjej war auf einmal nach einem perfekten Steilpass durch, scheiterte aber frei vor Freiburgs Torwart Noah Atubolu (58.), der für seine Rettungstat von den SC-Fans großen Applaus erntete.

Der VfL bemühte sich, weiter Druck auszuüben, aber Freiburg überstand diese Phase der Unsicherheit unbeschadet. Gegen Ende der Partie schlug Bochum-Torhüter Manuel Riemann den Ball immer häufiger als Spieleröffnung nach vorne, doch es gab kein Durchkommen mehr. Zumal auch Freiburg die ein oder andere vielversprechende Angriffssituation für die Entscheidung hätte nutzen können.

Bochum gegen Mainz, Freiburg bei Bayer

Der VfL Bochum eröffnet den 9. Spieltag zu Hause gegen den 1. FSV Mainz 05 (Freitag, 20.30 Uhr). Freiburg will hingegeen auswärts gegen Top-Team Bayer 04 Leverkusen punkten (Sonntag, 17.30 Uhr).