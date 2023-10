Brandt mit Siegtor gegen Bremen Dortmund zittert mehr als nötig Stand: 20.10.2023 22:26 Uhr

Borussia Dortmund kämpft gegen einen harmlosen SV Werder lange mit sich selbst und der fahrlässigen Chancenverwertung. Am Ende sorgt Julian Brandt mit einem Geniestreich für den knappen, aber hochverdienten Sieg des BVB.

Dortmund gewann am Freitagabend (20.10.2023) zum Auftakt des 8. Spieltags in der Fußball-Bundesliga mit 1:0 gegen Werder Bremen. Der BVB übernahm mit dem sechsten Saisonsieg (20 Punkte) zumindest vorübergehend die Tabellenspitze, die Dortmunder sind in der Bundesliga weiter ungeschlagen.

Der SV Werder, der nun saisonübergreifend sieben Auswärtsspiele in Serie verloren hat, bleibt bei 6 Punkten stehen und muss sich weiter nach unten orientieren.

Brandt mit dem Siegtreffer für den BVB

Julian Brandt erlöste die Dortmunder Fans in einer komplett einseitigen Partie mit dem Siegtreffer in der 67. Minute, nach herausragender Vorlage von Emre Can. Der Kapitän spielte einen perfekten Schnittstellenpass auf Brandt, der den Ball elegant über Werder-Torhüter Michael Zetterer ins Netz lupfte.

Dortmund erspielte sich zwar über Marco Reus oder Donyell Malen eine Vielzahl an Großchancen, war aber im Abschluss zu inkonsequent. Niclas Füllkrug hatte gegen seinen früheren Klub kaum Tor-Aktionen.

USA-Fahrer Hummels, Brandt und Füllkrug in der Startelf

Nur 64 Stunden nach dem Abpfiff des deutschen Duells mit Mexiko standen drei der vier deutschen Nationalspieler in der Dortmunder Startelf: Mats Hummels, Brandt und Füllkrug. Niklas Süle saß auf der Bank.

Der BVB entwickelte trotz der strapaziösen Übersee-Reise von Beginn viel Druck: Malen gab den ersten Schuss ab (6.) - Zetterer, Ersatz für den verletzten Stammtorhüter Jiri Pavlenka, parierte. Auch ein Kopfball von Marius Wolf (7.) hätte das 1:0 bedeuten können.

Die Bremer schafften es kaum einmal geordnet über die Mittellinie - wenn doch, brachten sie kaum einen Pass zum Mitspieler. Dawid Kownacki (11.) verstolperte die erste Konterchance. Bald wurde klar: Mit Schnelligkeit ließ sich gegen die hoch stehenden Dortmunder etwas ausrichten. Werder wurde im Rahmen der arg begrenzten Möglichkeiten mutiger und stellte auch hinten mit einer Fünferkette bei gegnerischem Ballbesitz besser die Räume zu.

Reus lässt schon vor der Pause Führung liegen

Dennoch kam der BVB schon vor der Pause dem Führungstreffer immer wieder gefährlich nahe: Reus stand am Ende der bis dahin besten BVB-Kombination allein vor Zetterer, schob den Ball aber wenige Zentimeter am Torpfosten vorbei (32.). Die Dortmunder waren klar überlegen, jedoch wie Malen (45./53.) im Abschluss unkonzentriert. Bremen spielte hingegen selbst aussichtsreichste Konter in 4:3-Überzahl ganz schwach aus (43.), Gregor Kobel im BVB-Tor schien sich beinahe zu langweilen.

Bremen im zweiten Durchgang mit Abwehrbollwerk

Nach einer Stunde zogen die Gastgeber die Reihen um den Bremer Strafraum noch enger, langsam ging ihnen die Geduld aus. Auch das Publikum wurde unruhiger. Der vorderste Werder-Spieler lief den Dortmunder Aufbau nun erst 40 Meter vor dem eigenen Tor an, vor dem eigenen Strafraum hielten Abwehrchef Marco Friedl und Anthony Jung, sein Partner in der Innenverteidigung, die Verteidigung lange stabil. Bis Kapitän Can die Abwehr der Gäste mit mit einem genialen Pass entblößte, und Brandt den Siegtreffer auflegte.

Bremens Trainer Ole Werner sprach im Anschluss am ARD-Mikrofon von einer ärgerlichen Niederlage. "Wir haben lange sehr gut verteidigt, insofern war dies eine Leistung, an der wir uns in den nächsten Spielen orientieren können."

Bremen empfängt Union, BVB in Frankfurt

Dortmund muss schon am kommenden Mittwoch wieder in der Champions League antreten, bei Newcastle United. In der Bundesliga steht dann am Sonntag (15.30 Uhr) das Gastspiel bei Eintracht Frankfurt an. Werder spielt am Samstag (15.30 Uhr) gegen den 1. FC Union Berlin.