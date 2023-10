48. Die Borussia verlagert in den ersten Minuten mehrfach schnell das Spiel von einer auf die andere Seite, reißt damit aber noch nicht die gewünschten Lücken. Bremen steht kompakt und geht aufmerksam in die Duelle.

46. Ohne personelle Veränderungen geht es in den zweiten Durchgang.

46. Anpfiff 2. Halbzeit

45. +2 Halbzeitfazit:

Die erste Hälfte zwischen Borussia Dortmund und Werder Bremen endet torlos. Die Gäste starteten mutig und hatten in den ersten Minuten einige vielversprechende Kontersituationen, bei denen sie aber nie zum Abschluss kamen. Nach einer Viertelstunde wurde der BVB sicherer und dominierte fortan das Spiel, ohne Werder dabei wirklich dauerhaft unter Druck zu setzen. Einige gute Möglichkeiten hatten die Gastgeber aber. Die beste vergab Reus freistehend aus fünf Metern, zudem scheiterte Malen zweimal aussichtsreich an Bremens gut aufgelegtem Ersatzkeeper Zetterer. Die Borussia hatte gute Phasen und findet dank der individuellen Klasse in der Offensive auch immer wieder Abschlüsse, wirkt aber nach der Länderspielwoche nicht gerade frisch. Gleich geht's weiter mit den zweiten 45 Minuten im Signal-Iduna-Park!

45. +2 Ende 1. Halbzeit

45. Offizielle Nachspielzeit (Minuten): 2

45. Starke Parade von Zetterer! Dortmund schiebt nochmal und kriegt Malen rechts in die Box. Aus spitzem Winkel geht der Niederländer aufs Tor zu und feuert wuchtig aufs kurze Eck. Zetterer reißt gerade noch den linken Arm hoch und pariert stark.

44. Felix Nmecha Dortmund Gelbe Karte für Felix Nmecha (Borussia Dortmund)

Nmecha unterbindet einen möglichen Bremer Gegenangriff mit einem taktischen Foul im Mittelfeld.

42. Irre Szene! Ducksch kann sich 25 Meter vor dem Tor den Ball nehmen, reklamiert aber lieber und fordert einen Freistoß. Den gibt es nicht und dann kontert Dortmund. Wolfs Flanke von der rechten Seite findet aber nicht annähernd zu einem Mitspieler.

39. Die nächste Topchance für den BVB! Felix Nmecha schmeißt auf der linken Seite mal den Turbo an, geht auf der Außenlinie an zwei Bremern vorbei und zieht über die Grundlinie in den Strafraum. Kurz vor dem Tor kommt der Rückpass auf Malen, der den Ball aber ganz leicht in den Rücken gespielt bekommt. So kann der Niederländer das Ding nur irgendwie aufs Tor stolpern und Zetterer fängt es locker runter.

36. Die nächste Dortmunder Ecke landet am zweiten Pfosten auf dem Kopf von Schlotterbeck, der aber von Weiser gut attackiert wird und die Kugel nicht aufs Tor kriegt.

34. Vom SVW kommt nach einigen guten Kontersituationen in den ersten Minuten offensiv gar nichts mehr. Die Gäste sind aktuell einzig und allein darauf bedacht, hinten nichts zuzulassen.

32. Reus lässt die Führung liegen! Emre Can läuft mal Keeper Zetterer an, macht Druck und erzwingt prompt einen riskanten Pass des Bremer Keepers. Dortmund erobert den Ball in der Folge hoch und kombiniert sich blitzschnell in die Box. Brandt legt am linken Fünfereck für den hinterlaufenden Reus ab und der schiebt das Ding tatsächlich am langen Eck vorbei.

29. Nach einer eher wilden Auftaktviertelstunde, in der beide Teams mit offenem Visier agierten, ist nun Ruhe eingekehrt auf dem Rasen. Dortmund geht aus Respekt vor Bremens Kontern kaum ins Risiko und kommt so vorne auch selten in Überzahl.

27. Bittencourt tritt im eigenen Strafraum leicht Nmecha auf den Fuß und der Dortmunder will einen Elfer. Den gibt es aber weder von Schiri Dr. Brych, noch vom VAR.

25. Julian Ryerson zieht mal aus der Distanz ab und zwingt Zetterer zur nächsten Parade, die in einer weiteren Ecke mündet. Im Anschluss kommen Nmecha und Hummels mal mit dem Kopf dran, kriegen den Ball aber nicht aufs Tor. Dann nickt Schlotterbeck das Leder in Zetterers Arme.

23. Die Hausherren versuchen nun, über eine längere Ballbesitzphase erstmal Sicherheit ins eigene Spiel zu bringen. Vorwärts geht es dabei kaum.

20. Die heimischen Fans werden langsam schon ein bisschen unruhig, weil bei ihrer Borussia gerade überhaupt nichts funktioniert.

18. Werder ist jetzt richtig gut im Spiel und hat die gefährlicheren Szenen! Ducksch führ den nächsten Eckball von links kurz aus, kriegt die Kugel zurück und setzt einen Schlenzer aufs lange Eck an. Vorbei!

15. Werder Bremen macht in den Umschaltsituationen bisher einen sehr guten Eindruck. Diesmal muss Felix Nmecha zurücksprinten und am eigenen Sechzehner per Grätsche zur Ecke klären. Die bringt diesmal nichts ein.

14. Auch die Gäste ergattern jetzt ihren ersten Eckball. Ducksch findet mit seiner Hereingabe von rechts den offenbar nicht deckenswerten Bittencourt, der seinen Kopfball völlig unbedrängt aber nicht aufs Tor bringt.

12. Nach einem Foul von Deman an Brandt gibt es Freistoß für den BVB in aussichtsreicher Lage am rechten Strafraumeck. Daraus hat Marco Reus schon öfter mal was gemacht, heute jagt er den Ball aber einfach direkt ins Toraus.

11. Ein erster vielversprechender Konter der Gäste endet kläglich, weil Kownacki im Eins-gegen-eins gegen malen keine Idee hat und den Ball einfach abgibt.

10. Der Dortmunder Druck wird größer. Nach einem Chippball in die Box sind sich zunächst Füllkrug und Reus uneinig, dann wird der Kapitän zu weit nach außen abgedrängt. Dann kommt noch Malen ins Spiel und gibt von rechts scharf nach innen, wird aber geblockt.

8. Die erste Ecke der Partie bringt zunächst nichts ein, aber es gibt gleich die nächste für Dortmund. Diesmal kommt Marius Wolf am ersten Pfosten zum Kopfball und setzt seinen Versuch knapp am langen Eck vorbei. Da hat nicht viel gefehlt!

6. Die erste Chance hat der BVB! Donyell Malen hat 25 Meter vor dem Tor auf einmal viel zu viel Platz, macht noch ein paar Schritte und zieht dann wuchtig ab. Ersatzkeeper Zetterer wirkt zwar nicht gerade sicher, pariert den nicht allzu platziert geschossenen Ball aber zur Ecke.

4. Die Borussia ist bemüht, gleich die Kontrolle zu übernehmen, kommt gegen sehr tief stehende Gäste aber noch nicht richtig zum Zug. Noch sind zu viele Ungenauigkeiten im Spiel der Terzić-Elf.

2. Dortmund agiert zunächst im gewohnten 4-5-1, Ole Werner stellt ein 3-3-2-2 dagegen, in dem vor allem Jens Stage und Leonardo Bittencourt die Räume vor der Abwehr dichthalten sollen.

1. Der Ball rollt! Die Gastgeber spielen natürlich in Schwarz-Gelb, Werder ebenso trägt Weiß.

1. Spielbeginn

Nach einem von Stadionsprecher Norbert Dickel moderierten "Moment des Innehaltens für den Frieden" kann es gleich losgehen mit Fußball im Signal-Iduna-Park!

Geleitet wird die Partie von Schiedsrichter Dr. Felix Brych und seinen Assistenten Mark Borsch und Stefan Lupp. Für den Videobeweis ist heute Tobias Welz zuständig.

Hoffnung machen dürfte den Gästen das letzte Duell in Dortmund, das auch vielen anderen noch in Erinnerung sein wird. Bis zur 89. Minute lag Bremen mit 0:2 zurück, dann drehten Buchanan, Schmidt und Burke, die übrigens allesamt nicht mehr bei Werder spielen, das Spiel innerhalb von sechs Minuten sensationell in einen 3:2-Auswärtssieg für Grün-Weiß.

Im Werder-Lager gab man sich vor dem ersten Wiedersehen mit dem langjährigen Goalgetter Niclas Füllkrug optimistisch. "Für mich ist es ein Highlight-Spiel. 80.000, Flutlicht. Für mich ist es das Spiel, worauf man sich das ganze Jahr freut. Wir wollen uns jetzt in der kurzen Zeit perfekt vorbereiten und ein gutes Spiel abliefern", Ole Werner auf der PK zum Spiel. "Jeder Gegner gibt Räume her, die genutzt werden können. Diese wird es auch gegen Dortmund geben", ist sich der SVW-Trainer sicher.

"Man sieht, dass es spielerisch besser wird, dass die Jungs mehr Vertrauen bekommen, dass die Leichtigkeit zurückkommt", freute sich BVB-Coach Edin Terzić im Vorfeld der heutigen Partie. Den angeschlagenen Gegner will er mit seinem Team auf keinen Fall unterschätzen. "Wir wissen, dass sie ergebnistechnisch keine leichte Phase hatten, aber wir wissen um die Qualität des Gegners, wir wissen, wie gefährlich sie sein können und stellen uns auf ein richtig gutes Werder Bremen ein", so Terzić, der abschließend klarstellte: "Das große Ziel für morgen ist aber der Sprung an die Spitze – zumindest über Nacht."

Ein schneller Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum letzten Spiel vor zwei Wochen nur eine einzige Änderung. Julian Brandt startet in seinem 300. Bundesligaspiel für Jamie Bynoe-Gittens (Bank). Youssoufa Moukoko steht verletzungsbedingt nicht im Kader. Werder-Coach Werner muss notgedrungen auf die verletzten Jiří Pavlenka und Naby Keïta verzichten, zudem rotieren Nicolai Rapp, Senne Lynen und Justin Njinmah auf die Bank. Im Tor übernimmt Michael Zetterer, zudem beginnen Leonardo Bittencourt, Olivier Deman, Dawid Kownacki und Jens Stage.

Von guter Stimmung kann in Bremen derweil keine Rede sein. Nach einem verpatzen Saisonstart mit dem blamablen Pokalaus bei einem Drittligisten und nur zwei Siegen aus sieben Ligaspielen steckt der SVW im Tabellenkeller und braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Wenn das nun ausgerechnet beim zuletzt sehr torhungrigen BVB klappen soll, muss Werder aber vor allem defensiv zulegen. In den letzten vier Partien kassierten die Bremer im Schnitt drei Gegentore, gegen die Aufsteiger Heidenheim und Darmstadt gab es gar je vier.

Auch wenn der BVB in dieser Saison nicht immer glanzvollen Fußball spielt und gerne mal kritisiert wird, stehen unter dem Strich beeindruckende Zahlen. Dortmund ist eine von nur noch drei ungeschlagenen Mannschaften in der Liga und hat die letzten vier Spiele allesamt gewonnen. Zuletzt gelang vor zwei Wochen ein 4:2 gegen Champions-League-Teilnehmer Union Berlin. Bauen die Schwarz-Gelben ihre Serie heute auf fünf Siege in Folge aus, winkt ihnen zumindest bis morgen auch die Tabellenführung. Die Stimmung ist entsprechend gut im Borussenlager.