Gelungener Einstand von Thorup 5:2 nach 0:2 - Augsburg dreht Spiel in Heidenheim Stand: 22.10.2023 19:54 Uhr

Nach nicht einmal 20 Minuten lag der FC Augsburg am Sonntag (22.10.2023) in der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Heidenheim mit zwei Toren zurück. Am Ende aber jubelte beim 5:2 (3:2) nur der FCA - auch weil einer auftrumpfte, der zuvor kaum eine Rolle gespielt hatte.

Den ersten Treffer erzielte Tim Kleindienst für Heidenheim in der 17. Minute nach Vorlage von Adrian Beck, Sekunden später traf auch sein Teamkollege Jan-Niklas Beste aus kurzer Distanz (18.). Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Jess Thorup gab sich Augsburg aber nicht auf, im Gegenteil: Die Reaktion der Mannschaft war beeindruckend.

Zur Pause führte der FCA, weil nacheinander Phillip Tietz (29.), Mads Pedersen (41.) und Ermedin Demirovic (42.) trafen. In der zweiten Hälfte war zunächst Augsburgs Innenverteidiger Felix Uduokhai (64.) erfolgreich, dann verwandelte Elvis Rexhbecaj einen Strafstoß (88.).

Für den FC Augsburg, der nach dem zweiten Saisonsieg in der Tabelle mit acht Punkte Gegner Heidenheim (sieben Punkte) überholt hat und nun Zehnter ist, war es ein historisches Ergebnis. Nie zuvor hatte der FCA in einem Auswärtsspiel in der Bundesliga fünf Tore erzielt.

Augsburgs Jensen überzeugt mit drei Vorlagen

Der Mann des Spiels war dann auch wenig überraschend ein Augsburger: Fredrik Jensen, 26, spielt seit 2018 für den FCA, Stammspieler war er selten. In dieser Saison kam er vor dem Spiel in Heidenheim auf 70 Einsatzminuten, verteilt auf vier Einsätze in der Bundesliga. In der Startelf hatte Jensen noch gar nicht gestanden.

Trainer Thorup schenkte ihm trotzdem das Vertrauen, er wird es nicht bereut haben. Den Anschlusstreffer von Tietz bereitete Jensen mit einem Eckball vor. Tietz löste sich geschickt am zweiten Pfosten und traf mit einem Volleyschuss. Später traf auch Uduokhai nach einem Eckball von Jensen.

Und das Tor von Demirovic, das für den FCA eine kaum noch für möglich gehaltene Pausenführung bedeutete, bereitete er mit einer flachen Hereingabe vor.

Pedersen trifft sehenswert mit dem Außenrist

Nur bei zwei Augsburger Toren war Jensen nicht beteiligt. Kurz vor der Pause sah der Mittelfeldspieler aus Finnland aus einiger Entfernung, wie Linksverteidiger Pedersen sehenswert mit dem Außenrist traf.

Und als kurz vor Spielende Rexhbecaj einen Elfmeter verwandelte, war Jensen bereits ausgewechselt. Vorausgegangen war dem Strafstoß ein Handspiel von Heidenheims Tim Sierleben.

Heidenheim in Gladbach, Augsburg empfängt Wolfsburg

Der 1. FC Heidenheim geht am 9. Spieltag gegen die Fohlen auf Punktejagd (Samstag, 28.10.2023 um 15.30 Uhr). Augsburg hat zeitgleich die Wölfe zu Gast.