Heimsieg gegen Mainz VfB Stuttgart bleibt auf Champions-League-Kurs Stand: 11.02.2024 17:39 Uhr

Der VfB Stuttgart bleibt in der Fußball-Bundesliga auf Champions-League-Kurs. Am 21. Spieltag feierte der VfB einen 3:1 (2:0)-Heimsieg gegen den 1. FSV Mainz 05.

Von Lukas Thiele

Ein Doppelschlag kurz vor der Pause brachte den VfB auf die Siegerstraße. Erst traf Maximilian Mittelstädt zur Führung (45.+2), nur drei Minuten später stellte Jamie Leweling auf 2:0 (45.+5). Nach dem Seitenwechsel stellte Deniz Undav auf 3:0 (73), Ludovic Ajorque verkürzte noch für Mainz (76.).

Durch den Sieg festigte der VfB den dritten Tabellenrang und hat sechs Punkte Vorsprung auf RB Leipzig auf dem Europa-League-Platz. Mainz musste dagegen einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Klassenerhalt einstecken und bleibt mit weiter zwölf Punkten Vorletzter. Der bislang letzte Mainzer Bundesliga-Sieg datiert vom 4. November 2023.

Spiel für 13 Minuten unterbrochen

Es dauerte gerade einmal 30 Sekunden bis zur ersten Chance für den VfB. Undav fand aus elf Metern aber seinen Meister in Mainz-Keeper Robin Zentner.

Dann wurden beiden Teams aber erst einmal ausgebremst. In der neunten Minute flogen Tennisbälle aus der Stuttgarter Fankurve auf den Rasen – Protest gegen die Investorenpläne in der DFL. Schiedsrichter Deniz Aytekin schickte die Mannschaften zwischenzeitlich vom Feld. Nach rund 13 Minuten rollte der Ball aber wieder.

Papela verpasst Mainzer Führung

Und beinahe wäre Mainz prompt in Führung gegangen. Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff flanke Jessic Ngankam von der Grundlinie an den langen Pfosten. Dort rauschte Merveille Papela völlig frei heran, konnte den Ball aber nicht aufs Tor bringen (22.). Fabian Bredlow, der den verletzten Alexander Nübel (Hüftprobleme) im VfB-Tor vertrat, musste nicht eingreifen.

Das Spiel war in der Folge offen mit Chancen auf beiden Seiten. Atakan Karazor (26.) und Chris Führich (40.) ließen beste Chancen für den VfB aus. Auf der anderen Seite klärte Pascal Stenzel vor Ngankam (34.).

VfB-Doppelschlag in der Nachspielzeit

In der durch die Proteste üppigen Nachspielzeit schlug der VfB dann aber zu, und das gleich doppelt. Weil Mainz eine Flanke von Stenzel nicht klären konnte landete der Ball bei Mittelstädt, der nicht zögerte und den Ball im langen Eck versenkte (45.+2). Drei Minuten später setzte sich Leweling im Strafraum gegen den zögerlichen Anthony Caci durch und traf zum 2:0 (45.+5).

Die Mainzer, die eigentlich gut im Spiel waren, bestimmten die Anfangsphase der zweiten Halbzeit. Stuttgart zog sich zurück und lauerte auf Konter – und das gefährlich. In der 53. Minute war Leweling durch, scheiterte aber an Zentner.

Comeback von Serhou Guirassy

In der 60. Minute feierte beim VfB dann Stürmer Serhou Guirassy sein umjubeltes Comeback nach Afrika-Cup und Verletzungspause. Getroffen hat aber Sturmpartner Undav. In der 73. Minute nahm er einen langen Ball gekonnt mit der Brust mit, ließ Tom Krauß aussteigen und versenkte den Ball trocken im langen Eck (73.) - sein 14. Saisontor.

Der Treffer fiel durchaus überraschend, denn eigentlich war Mainz in dieser Phase am Drücker. Kurze Zeit später belohnten die Gäste auchfür ihre Bemühungen. Ajorque traf per Kopf zum 1:3 aus Mainzer Sicht (73.). Mainz warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, ein weiterer Treffer fiel aber nicht mehr.

Stuttgart in Darmstadt, Mainz empfängt Augsburg

Für den VfB Stuttgart geht es nun am kommenden Samstag (17.02.2023) um 15.30 Uhr mit einem Auswärtsspiel bei Tabellen-Schlusslicht Darmstadt 98 weiter. Mainz 05 hat zur selben Zeit den FC Augsburg zu Gast.