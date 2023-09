Joker Downs trifft nur den Pfosten Niederlage in Bremen - Kölns Krise dauert an Stand: 23.09.2023 20:24 Uhr

Gegen Werder Bremen lag der 1. FC Köln am Samstag (23.09.2023) in der Fußball-Bundesliga in Führung - und ging doch leer aus. Am Ende verhinderte das Aluminium einen Kölner Ausgleichstreffer.

Die Tore für Werder Bremen erzielten beim 2:1 (1:1)-Erfolg Rafael Borré (38. Minute) und Justin Njinmah (67.). Zuvor hatte Davie Selke den 1. FC Köln in Führung gebracht (31.).

Für die Kölner war es im fünften Ligaspiel bereits die vierte Niederlage, der FC steht mit nur einem Punkt auf Rang 16. Werder Bremen klettert nach dem zweiten Saisonerfolg zumindest für eine Nacht auf Rang 10.

Köln startet mutig - und hat einmal Glück

Den besseren Start in diese Begegnung erwischten die Gäste aus Köln, doch ein Tor gelang dem FC zunächst nicht. Bei einem Schuss von Linton Maina war Werder-Torhüter Jiri Pavlenka zur Stelle (14.), einen Schuss von Dejan Ljubicic fälschte kurz darauf Amos Pieper zur Ecke ab (16.).

Die beste Chance in der ersten halben Stunde hatte dann aber Werder Bremen: Mitchell Weiser spielte einen feinen Steckpass auf Romano Schmid. Als Schmid gerade schießen wollte, spitzelte ihm Denis Huseinbasic den Ball noch vom Fuß. Sein Klärungsversuch aber wäre beinahe ins Kölner Tor gerutscht, es fehlten nur Zentimeter (27.).

Selke bringt Köln in Führung, Bremens Borré gleicht aus

Das erste Tor in diesem Spiel fiel dann nach einem Eckball. Kölns Florian Kainz brachte den ruhenden Ball mit viel Schnitt vors Tor, anschließend köpfte Jeff Chabot. Seinen Versuch wehrte Werders Oliver Deman noch vor der Linie ab, nur landete der Ball dann bei Selke und der traf per Kopf aus kurzer Distanz.

Es sprach in dieser Phase nicht viel für einen Ausgleichstreffer für Werder, aber er fiel doch. Marvin Ducksch spielte einen ganz feinen Pass, Rafael Borré vollendete eiskalt – 1:1.

Werders Joker Njinmah sorgt für Entscheidung

In der zweiten Hälfte war von einer Kölner Dominanz nichts mehr zu sehen, spielbestimmend war nun Werder. Bei einem Schuss von Schmid parierte Kölns Torhüter Marvin Schwäbe noch stark (46.). Gut zwanzig Minuten später war dann auch Schwäbe geschlagen: Senne Lynen deckte mit einem Pass Lücken in der FC-Defensive auf, es profitierte Njinmah. Bremens Joker tauchte frei vor Schwäbe auf und traf zum 2:1-Siegtreffer.

FC-Joker Downs trifft nur Aluminium

Beinahe hätte der FC kurz vor Schluss doch noch den Ausgleich erzielt, als Joker Damion Downs nach einem Freistoß von Kainz zum Kopfball kam. Downs traf den Ball satt, aber ins Tor traf er nicht. Sein Versuch landete am Pfosten.

Köln empfängt den VfB, Bremen in Darmstadt zu Gast

Der 1. FC Köln empfängt am kommenden Spieltag die Schwaben (Samstag, 30.09.2023 um 15.30 Uhr). Einen Tag später ist Werder beim Aufsteiger in Darmstadt gefordert (15.30 Uhr).