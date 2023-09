Joker Werner erlöst RB Leipzig müht sich zum Erfolg in Gladbach Stand: 23.09.2023 17:25 Uhr

RB Leipzig bleibt nach dem 1:0 (0:0) am Samstag (23.09.2023) bei Borussia Mönchengladbach Tabellenführer Bayern München auf den Fersen. Nur ein Punkt trennt RB von den Münchnern, die mit 13 Punkten vorerst die Spitze der Liga übernahmen. Borussia Mönchengladbach muss dagegen weiter auf den ersten Sieg warten.

Der eingewecheselte Timo Werner erlöste Leipzig nach 71 Minuten mit dem Tor des Tages. Zuvor hatte Leipzig lange mit den zweikampfstarken Gastgebern zu kämpfen und zeigte offensiv eine schwache Leistung. Gladbach dagegen präsentierte sich ebenbürtig, steht aber weiterhin ohne Sieg da.

Gladbach ebenbürtig mit Leipzig

Die ersten Minuten gehörten überraschend den Gastgebern. Erst köpfte Maximilian Wöber knapp über das Tor, dann klärte Leipzigs David Raum eine Hereingabe von Luca Netz in höchster Not. Die Sachsen dagegen waren erstuanlich ungefährlich, nach einer halben Stunde gab es noch keine Torchance für die bisher in der Liga überzeugenden Gäste.

Erst in den Minuten vor der Pause setzte sich RB das erste Mal etwas mehr am Gladbacher Strafraum fest. Allerdings fehlte es an Zielstrebigkeit und Drang zum Tor. Die Fohlen-Elf gewann defensiv fast alle wichtigen Zweikämpfe - bis zur Minute vor der Pause: Da nahm sich Leipzigs Fabio Carvalho aus der Distanz ein Herz und prüfte Moritz Nicolas im Gladbacher Tor erstmals ernsthaft.

Werner sichert RB den Sieg

Nach dem Seitenwechsel versuchte Leipzig die Spielkontrolle zu übernehmen, Gladbach setzte auf gezielte Umschaltsituationen. Eine davon führte beinahe zum Erfolg, doch Janis Blaswich hielt den Kopfball von Rocco Reitz hervorragend. Einmal passte dann jedoch Gladbach nicht auf: Ein Pass von Xavi Simmons gelnagte mit etwas Glück in den Lauf des eingewechselten Werners, der Nicolas umkurvte und aus spitzem Winkel ins Tor traf.

Gladbach schmiss weiterhin alles rein, allerdings fehlte offensiv die Durchschlagskraft. Die beste Gelgenheit vergab Nathan N´Goumou in der Nachspielzeit. Leipzig verteidigte sonst geschickt alle Bemühungen der Fohlen, spielte selbst die Kontermöglichkeiten jedoch nicht gut aus. Dennoch reichte es letztlich zum Erfolg.

Gladbach in Bochum, Leipzig im Duell mit Bayern

Am kommenden Spieltag gastiert Borussia Mönchengladbach beim VfL Bochum (Samstag, 30.09.2023 um 15.30 Uhr). RB Leipzig trifft im Topspiel auf den FC Bayern München (18.30 Uhr).