Heimsieg gegen Darmstadt Doppelpack Guirassy - Stuttgart übernimmt Tabellenspitze Stand: 22.09.2023 22:28 Uhr

Fünftes Spiel, zehntes Tor: Serhou Guirassy vom VfB Stuttgart ist der Mann der Stunde in der Fußball-Bundesliga. Nicht nur wegen seiner Tore. Auch beim 3:1 (2:1)-Sieg gegen den SV Darmstadt 98 am Freitagabend (22.09.2023) war er der entscheidende Spieler.

Durch den vierten Sieg im fünften Spiel in der Saison 2022/23 klettert der VfB Stuttgart zumindest für eine Nacht an die Tabellenspitze der Fußball-Bundesliga. Und das hatte viel zu tun mit Serhou Guirassy, in Stuttgart gewöhnen sie sich gerade daran.

Erst legte Guirassy Enzo Millot den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich auf (22. Minute), dann traf er selbst einmal in der ersten Hälfte (32.) und einmal in der zweiten (90.+3). Nach fünf Spielen hat Guirassy nun schon zehn Tore erzielt, es ist eine beeindruckende Bilanz. Das war in der Geschichte der Fußball-Bundesliga bislang nur Robert Lewandowski in der Saison 2020/21 gelungen.

Zagadou unglücklich - Führung für Darmstadt

Und so endete auch seinetwegen gut, was für die Stuttgarter einigermaßen unglücklich begonnen hatte: mit einer überraschenden Führung für Darmstadt nämlich. Aus der Perspektive aller, die es mit dem VfB halten, war es eine eher unglückliche Szene gewesen, denn Stuttgarts Dan-Axel Zagadou traf ins eigene Tor (17.).

Der Treffer fiel, nachdem Tim Skarke auf der rechten Seite Gegenspieler Hiroki Ito ausgetanzt hatte. Anschließend wollte Zagadou den Ball klären, aber beförderte ihn stattdessen ins eigene Tor.

Es sollte die gefährlichste Szene des Aufsteigers aus Darmstadt bleiben. Mit nur einem Punkt bleiben die Hessen im Tabellenkeller stecken. Das wiederum ist keine so große Überraschung.

Er schon wieder - Stuttgarts Guirassy mit Vorlage und Tor

Im weiteren Verlauf dieser Partie zeigte der VfB Stuttgart, warum er in diesen Wochen Fußballfans in ganz Deutschland begeistert. Pascal Stenzel flankte von rechts nach innen, dort machte Guirassy den Ball mit dem Rücken zum Tor fest und legte dann ab für Millot. Und Millot schoss platziert links ins Eck.

Und dann traf Guirassy auch noch selbst. Es lief die 32. Minute, als Chris Führich von der rechten Seite in die Mitte zog. Wieder bekam Guirassy den Ball mit dem Rücken zum Tor, diesmal aber drehte er sich, dann schoss er. Es war ein platzierter Schuss, er landete rechts oben im Eck.

Führich und Guirassy zaubern

Auch in der zweiten Hälfte bestimmte der VfB Stuttgart das Spiel, mitunter war das wirklich ansehnlicher Fußball. Einmal, es lief die 63. Minute, spielten Führich und Guirassy einen doppelten Doppelpass. Am Ende schoss Führich, er traf auch, doch nichts war es mit der Vorentscheidung.

Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck bekam ein Signal aufs Ohr, er schaute sich die Szene am Bildschirm noch einmal an und entschied dann auf Abseits.

Für den Schlusspunkt sorgte dann noch einmal Guirassy, als er mit einem feinen Lupfer den 3:1-Endstand erzielte. Zuvor hatte er noch für ein Novum gesorgt, als er aufs Tor schoss, aber kein Tor erzielte. Bis zu diesem Moment hatte er in dieser Bundesligasaison mit jedem Schuss auch ein Tor erzielt. In Stuttgart werden sie es verschmerzen können.

VfB in Köln, Darmstadt empfängt Bremen

Für die Stuttgarter geht es am kommenden Spieltag nach Köln (Samstag, 30.09.2023, 15.30 Uhr). Der SV Darmstadt hat am Sonntag Werder Bremen zu Gast (15.30 Uhr).