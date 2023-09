Kane an fünf Treffern beteiligt Bitterer Nachmittag für Bochum - Bayern bejubeln sieben Tore Stand: 23.09.2023 17:24 Uhr

Drei Tore, zwei Vorlagen: In der Fußball-Bundesliga hat der FC Bayern München deutlich gegen den VfL Bochum gewonnen - und das hatte eine Menge mit Harry Kane zu tun.

Die Tore beim 7:0 (4:0)-Erfolg der Bayern erzielten Eric Maxim Choupo-Moting (4. Minute), Harry Kane (12., 54., 88.), Matthijs de Ligt (29.), Leroy Sané (38.) und Mathys Tel (81.). Für den Rekordmeister war es der vierte Sieg im fünften Ligaspiel, er ist nun wieder Tabellenführer.

Es sind Sphären, von denen sie in Bochum doch ein gutes Stück entfernt sind. Der VfL wartet in dieser Bundesligasaison auch nach dem fünften Spieltag auf den ersten Sieg. Drei Unentschieden stehen zwei Niederlagen gegenüber.

Bochum und die Pläne - irgendwas war immer

In München lief die 36. Spielminute, als Thomas Letsch, der Trainer des VfL Bochum, reagierte. Er brachte mit Noah Loosli und Philipp Hofmann zwei neue Spieler, es stand zu diesem Zeitpunkt aus Sicht des VfL schon 0:3. Keine 120 Sekunden später legten die Bayern noch einen vierten Treffer nach. Aber so war das an diesem Nachmittag mit den Bochumer Plänen: Irgendwas war immer, und nicht selten war ein Gegentor.

Los ging es direkt zu Beginn, als Sané in die Tiefe spielte und Kingsley Coman fand. Coman sprintete in den Strafraum, dann legte er quer, Choupo-Moting hielt nur noch den Fuß rein. Führung für die Bayern.

Der zweiten Treffer für den FC Bayern fiel, nachdem Alphonso Davies mit viel Tempo von der linken Seite in die Mitte zog. Anschließend versprang ihm der Ball, aber Bochums Defensive konnte das nicht für sich nutzen. Es war schon ein wenig glücklich, dass anschließend noch Kane eingreifen durfte. Der Rest war dann Instinkt und Können eines Torjägers: Aus 13 Metern vollendete Kane flach mit der rechten Innenseite.

Zwei Tore, zwei Vorlagen, ein Rekord - Kane überzeugt

Dem dritten Tor ging eine Flanke von Joshua Kimmich voraus, anschließend köpfte de Ligt genau oben links ins Eck. Sehenswert war auch der vierte Treffer der Bayern: Auf Höhe der Mittellinie kam Kane an den Ball, er drehte sich und verlagerte dann auf die rechte Seite. Dort hatten Bochums Verteidiger Sané aus den Augen verloren. Sané lief auf Bochums Torhüter Manuel Riemann zu, dann vollendete er mit einem Flachschuss links unten ins Eck.

Ein fünftes Tor fiel auch noch, wieder war Kane der Torschütze, diesmal verwandelte er einen Strafstoß. Vorausgegangen war ein Handspiel von Bochums Verteidiger Ivan Ordets.

Kane hat damit gleich auch mal einen neuen Vereinsrekord aufgestellt. In seinen ersten fünf Bundesligaspielen hat er nun sieben Tore erzielt - das war in der Klubhistorie noch keinem Spieler gelungen. Gerd Müller (1965), Miroslav Klose (2007) und Mario Mandzukic (2012) hatten je fünfmal getroffen.

Kane sorgt auch für den Schlusspunkt

Für den vorletzten Aufreger des Spiels sorgte dann Bayern Münchens Joker Mathys Tel. Nach einem Pass von Kane machte Tel zwei schnelle Schritte, dann schlenzte er den Ball genau unten rechts ins Eck. Kann man schon so machen. Einen hatten die Bayern tatsächlich noch, wieder traf Kane, diesmal kam die Vorlage von Noussair Mazraoui.

Bochum gegen Gladbach, Bayern in Leipzig

Am 6. Spieltag trifft der VfL Bochum zu Hause auf Borussia Mönchengladbach (Samstag, 30.09.2023 um 15.30 Uhr). Für die Bayern geht es am Dienstag (26.09.2023 um 20.45 Uhr) im DFB-Pokal in der ersten Runde zu Drittligist Preußen Münster, bevor am kommenden Samstag das Topspiel bei RB Leipzig ansteht.