Drei Tore in sieben Minuten Leipzig bringt Köln heftige Niederlage bei Stand: 15.03.2024 22:45 Uhr

Mit einer effektiven Phase von nur sieben Minuten und schön herausgespielten Toren hat RB Leipzig in 1. FC Köln klar gewonnen. Der FC rutscht immer tiefer in den Abstiegsstrudel. Die Mannschaft von Timo Schultz verlor am Freitagabend (15.03.24) zum Auftakt des 26. Spieltags sang- und klanglos mit 1:5 (1:1).

Köln geriet schnell durch einen platzierten Flachschuss von Xavi Simons ins Hintertreffen (15.). Dani Olmo und Benjamin Šeško hatten die Vorarbeit geleistet. Doch die Freude der Sachsen währte nicht lange: Eric Martel verlängerte einen Eckball von rechts von Florian Kainz mit dem Kopf auf den zweiten Pfosten, wo Sargis Admyan den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte (18.).

Leipzig lässt x bester Chancen aus

In der Folge beruhigte sich das Spiel etwas. Köln verteidigte aufmerksam, musste aber hellwach bleiben. Spätestens, als Simons Lois Openda bediente und der das Tor traf, war klar: Leipzig bleibt brandgefährlich - auch, wenn das Tor wegen einer Abseitsposition zurecht nicht anerkannt wurde. Auch Šeško (30.), Benjamin Henrichs (42.) und Dani Olmo (Pfostentreffer, 45.) und Openda (45.+3) vergaben beste Möglichkeiten.

Köln schlimme sieben Minuten

In der zweiten Hälfte tütete RB den Sieg innerhalb von sieben Minuten ein: Ein Doppelschlag von Openda (63., 67.) ließ das Pendel deutlich in Richtung eines Sieges für die Gäste ausschlagen, Amadou Haïdara erhöhte aus 19 Metern per Flachschuss (72.). Opendas Tore zuvor waren zum einen erneut das Resultat eines hervorragenden Zusammenspiels des belgischen Stürmers mit Šeško und Simons, zum anderen bediente ein umtriebiger David Raum von links den Angreifer per Flanke auf den Kopf. Der eingewechselte Yussuf Poulsen verwertete eine Hereingabe von Henrichs von rechts aus Mittelstürmerposition (82.). Besonders der letzte Treffer deckte erneut die eklatanten Abwehrprobleme des FC auf.

Mit dem erfolg überholte die Mannschaft von Coach Marco Rose Borussia Dortmund und ist aktuell Vierter. Köln rangiert auf dem Relegationsplatz und könnte am Samstag vom 1. FSV Mainz (gegen Bochum) überholt werden.

"Es war viel Spaß, vor allem am Ende, aber auch harte Arbeit" , sagte Leipzigs Linksverteidiger David Raum bei DAZN. Der Kölner Jeff Chabot haderte mit den vielen Gegentoren: "Wir hatten auf jeden Fall nicht vor, dann noch zusammenzubrechen. Dass wir fünf Dinger bekommen, ist natürlich bitter."

Leipzig empfängt Mainz, Köln in Augsburg

Die Leipziger haben nach der Länderspielpause die Mainzer zu Gast (Samstag, 30.03 um 15.30 Uhr). Der FC ist einen Tag später auswärts gegen die Fuggerstädter gefordert (15.30 Uhr).