40. Die Hausherren schaffen nun mal wieder Entlastung und können sich sogar kurz am gegnerischen Strafraum festsetzen, kommen aber nicht mal in die Nähe eines Abschlusses.

37. Dani Olmo versucht es erneut aus der Distanz. Diesmal verfehlt der Spanier das rechte Eck bei seinem Schuss aus der Drehung aus 23 Metern aber recht deutlich.

35. RB zieht jetzt an und schnuppert erneut an der Führung! Xavi Simons steckt am linken Strafraumeck schön für den hinterlaufenden David Raum durch und dessen scharfe Hereingabe rauscht in der Mitte genau zwischen zwei Kollegen durch.

33. Raums Freistoßflanke ist sichere Beute für den aufmerksamen Schwäbe.

32. Martel lässt Haïdara 30 Meter vor dem eigenen Tor über die Klinge springen und gewährt den Gästen den nächsten Freistoß.

30. Šeško verschenkt das 1:2! Lepzig erobert den Ball im hohen Pressing und Schwäbe kann einen 18-Meter-Schuss von Dani Olmo nur nach vorne klatschen lassen. Šeško hat sieben Meter vor der Kiste Zeit und Platz, nimmt die Kugel aber erst schwach an und schießt dann auch noch über das Tor. Der muss rein!

27. Der Ball liegt erneut im Kölner Tor! Die Abseitsfahne geht aber sofort hoch nachdem Simons am Sechzehner auf den Torschützen Openda durchgesteckt hatte. Der VAR guckt nochmal schnell drauf und bestätigt die rechte klare Situation. Es bleibt beim 1:1!

25. Die Kölner sind auf jeden Fall gut in den Zweikämpfen und halten in den direkten Duellen voll dagegen. Leipzig bekommt bisher wenig Platz zum Kombinieren und muss hinten selbst höllisch aufpassen.

22. Jetzt ist auf beiden Seiten erstmal Sicherheit Trumpf. Über längere Ballbesitzphasen soll Ruhe ins eigene Spiel gebracht werden.

20. Nach wilden fünf Minuten steht also alles wieder auf Null in Köln. Das geht auch durchaus in Ordnung, weil der Effzeh gegen spielerisch überlegene Sachsen immer wieder mutig mitspielt und seine Chance sucht.

18. Sargis Adamyan Köln Tooor für 1. FC Köln, 1:1 durch Sargis Adamyan

Köln hat die perfekte Antwort parat! Florian Kainz schlägt einen Eckball von der rechten Seite scharf auf den ersten Pfosten. Dort ist Eric Martel mit dem Kopf dran und verlängert auf den zweiten Pfosten. Im Rücken von Schlager löst sich Adamyan und drückt das Ding aus kurzer Distanz über die Linie.

15. Xavi Simons Leipzig Tooor für RB Leipzig, 0:1 durch Xavi Simons

Die Gäste gehen in Führung! Leipzig kann in der gegnerischen Hälfte ziemlich ungestört kombinieren und plötzlich kommt der lange Ball aus dem Mittelkreis an den Strafraum. Dort lässt Dani Olmo für Šeško klatschen, der wiederum mit dem ersten Kontakt für Simons ablegt. Der Niederländer nimmt das Leder perfekt mit und schiebt dann aus 13 Metern vor Schwäbe lässig ins rechte Eck ein.

13. Max Finkgräfe trägt den Ball für den FC mit Tempo über den ganzen Platz und will es dann aus 20 Metern selbst machen, trifft die Kugel beim Abschluss aber kaum.

12. Es wird erstmals richtig brenzlig für den Effzeh! Raums Freistoßflanke aus dem Mittelfeld köpft Orban vom rechten Pfosten quer auf die andere Seite rüber, wo dann kurz vor der Linie zwei Leipziger rumstochern. Mit vereinten Kräften verhindert Köln das 0:1 und klärt den Ball.

10. Die Gastgeber suchen durchaus auch mutig den Weg nach vorne, werden dabei jetzt aber fast auf dem falschen Fu0ß erwischt. Simons eröffnet Leipzigs Konter mit einem Steilpass auf Openda, der in der Box für Šeško querlegen will, diesem aber zu sehr in den Rücken spielt.

7. RB wird aggressiver und geht nun schon ganz vorne konsequent drauf. Der Effzeh kriegt daraufhin sofort Probleme und die Kugel rutscht ins Seitenaus.

5. Auf der anderen Seite zieht Xavi Simons auf dem linken Flügel einen ersten Freistoß für die Gäste. Dieser wird kurz ausgeführt und Xaver Schlager kommt 20 Meter zentral vor dem Tor an den Ball, braucht für seinen Abschluss aber viel zu lange.

3. Köln beginnt schwungvoll und arbeitet sich gleich mal in den Leipziger Strafraum vor. Dort wird Sargis Adamyan zunächst in aussichtsreicher Position gerade noch geblockt und setzt wenig später einen Kopfball aus elf Metern zu hoch an.

1. Der Ball rollt! Die Hausherren spielen heute ganz in Weiß, Leipzig trägt Rot und Blau.

1. Spielbeginn

Geleitet wird die Partie von Florian Badstübner. An den Seitenlinien assistieren Markus Schüller und Thomas Stein und für den Videobeweis ist Pascal Müller verantwortlich.

In 14 Spielen gegen Leipzig konnte der 1. FC Köln bisher nur zwei Erfolge feiern. Der letzte Dreier datiert aus dem April 2021 als vor heimischer Kulisse ein 2:1 gelang. Das Hinspiel der laufenden Saison ging deutlich mit 6:0 an RB.

RB Leipzig hat in der Liga zuletzt drei von vier Partien gewonnen und nur bei den Bayern mit 1:2 verloren. Nach dem unglücklichen Champions-League-Aus bei Real Madrid fanden die Sachsen am vergangenen Wochenende sofort wieder in die Spur und besiegten Darmstadt mit 2:0. Nun will Marco Rose mit seinen Roten Bullen auch auswärts nachlegen, erwartet dabei aber einen Gegner, der besser ist, als die Tabelle es anzeigt. "Köln hat eine Mannschaft, die sehr leidenschaftlich und gut strukturiert verteidigt. Dort Räume zu finden, wird schwer", so Rose vor der Reise an den Rhein.

Die Kölner Statistik liest sich weiter beängstigend. Ein einziges Pflichtspiel hat der FC im Jahr 2024 gewonnen und ist dadurch tief in den Keller gerutscht. Der Trainerwechsel zu Timo Schultz hat sich bei nur einem Sieg in neun Spielen auch kaum bezahlt gemacht für die Domstädter. Zuletzt konnte man im Derby bei Borussia Mönchengladbach zwei Führungen nicht ins Ziel bringen, am Ende aber nach Rückstand zumindest noch einen Punkt ergattern. Schultz sah im letzten Auftritt seines Team trotzdem einen "guten Anfang" und stellte klar: "Wir wollen uns genau wie in Gladbach Chancen erspielen und da arbeiten wir dran. Das wird uns für den Rest der Saison begleiten."

Ein Blick auf die Aufstellungen: Bei den Hausherren gibt es im Vergleich zum letzten Wochenende zwei Änderungen. Für den gelbgesperrten Timo Hübers und den erkrankten Linton Maina starten Luca Kilian und Nickisch Leart Paqarada. Auf der anderen Seite tauscht Marco Rose viermal und bringt Benjamin Henrichs, Amadou Haïdara, Dani Olmo und Benjamin Šeško für Mohamed Simakan, Kevin Kampl, Eljif Elmas und Yussuf Poulsen (alle Bank).

Abstiegsangst gegen Champions-League-Hoffnung – So könnte es über diesem heutigen Duell im Rhein-Energie-Stadion stehen. Köln rangiert im Keller aktuell auf dem Relegationsplatz und hat bereits satte sieben Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Zudem sitzt den Rheinländer der 1. FSV Mainz 05 im Nacken. Punkte sind für den Effzeh heute also ebenso Pflicht wie für die Gäste aus Leipzig, wenn diese auch in der kommenden Saison wieder in der Königsklasse vertreten sein wollen. Derzeit liegt RB nur auf dem fünften Platz, könnte aber mit einem Dreier zumindest bis Sonntag an Borussia Dortmund vorbeiziehen.