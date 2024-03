Zwei Tore in 98 Sekunden Blitz-Doppelschlag lässt Union gegen Bremen jubeln Stand: 16.03.2024 18:17 Uhr

In einer lange Zeit zähen Partie bringen zwei schnelle Tore Union Berlin in der Fußball-Bundesliga gegen Werder Bremen auf Kurs. Yorbe Vertessen (50.) und Brenden Aaronson (52.) brauchten nur 98 Sekunden, um die Berliner beim 2:1 (0:0)-Erfolg auf die Siegerstraße zu führen. Bremen brachte nicht mehr als den Anschluss durch Patrick Weiser (63.) zustande.

Mit dem Sieg vom Samstag (16.03.2024) machen die "Eisernen" nach einer völlig verkorksten Hinrunde einen ganz wichtigen Schritt Richtung Klassenerhalt. 28 Punkte bedeuten Rang 13 und neun Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Bremen (30 Punkte) liegt nach der dritten Niederlage in Folge noch zwei Plätze vor den Berlinern.

Sehr zäher Start zwischen Union und Bremen

Die Zuschauer an der "Alten Försterei" erlebten zunächst eine zähe Partie. Beide Teams spielten zwar intensiv, aber fehlerhaft im Aufbau. Den ersten Eckball gab es nach über 20 Minuten, den ersten ernsthaften Torschuss sogar erst nach 25 Minuten.

Rechtsverteidiger Weiser rückte bei einem Bremer Freistoß ein, bekam den Ball in den Lauf und aus 14 Metern noch Richtung Tor gespitzelt. Union-Verteidiger Danilo Doekhi fälschte den Versuch im letzten Moment noch an den Pfosten ab. Viel mehr war nicht und zur Pause gab es mehr Gelbe Karten (6) als Torschussversuche (5).

Vertessen und Aarsonson für Union zur Stelle

Dafür wurde es in Durchgang zwei deutlich lebhafter vor den Toren. Zunächst knallte Vertessen einen Abpraller aus der Abwehr von halblinks zu seinem Premierentreffer für Union in der Bundesliga und dem 1:0 in den linken Winkel. Schon beim nächsten Angriff setzte der Belgier Aaronson in Szene, der alleine vor dem Tor zum 2:0 einschoss.

Werder musste mehr machen und kam auch zurück in die Partie, als Berlins Torwart Frederik Rönnow die Hereingabe nach einem Eckball unterschätzte und Weiser aus fünf Metern zum 1:2 einköpfte. Die Gäste suchten weiter ihr Heil in der Offensive, Union durfte kontern.

Tousart bei Berliner Konter zu eigensinnig

So hätte Lucas Tousart bei einem Solo über rechts Vertessen in der Mitte bedienen können, versuchte es aber selbst und schoss vorbei (67.). Auf der anderen Seite verpasste Felix Agu für die kämpferischen Bremer das Tor mit einem 25-Meter-Schuss knapp (78.).

Bremen kämpfte um den Ausgleich. Marvin Ducksch blieb in der Nachspielzeit noch einmal mit einem Schuss von halblinks hängen (90.+7). Union stand insgesamt stabil und hielt den sechsten Heimsieg fest.

Union bei der Eintracht, Werder gegen Wolfsburg

Die Berliner müssen nach der Länderspielpause am 27. Spieltag zu Eintracht Frankfurt (Samstag, 30.03 um 15.30 Uhr). Die Bremer haben zeitgleich den VfL Wolfsburg zu Gast und müssen nach dem Union-Spiel gleich drei Gelbsperren verkraften: Senne Lynen, Weiser und Jens Stage werden nach ihrer jeweils fünften Verwarnung gegen die "Wölfe" fehlen.