Sieg gegen Bochum Doppelpacker Burkardt schießt Mainz auf den Relegationsplatz Stand: 16.03.2024 18:44 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat das Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf der Bundesliga gewonnen und am 26. Spieltag den VfL Bochum mit 2:0 (1:0) geschlagen. Mann des Spiels war der Mainzer Stürmer Jonathan Burkardt, der erst vom Elfmeterpunkt traf (45.+3) und dann auch für die Entscheidung sorgte (71.).

Von Lukas Thiele

Durch den erst dritten Saisonsieg haben die Mainzer zum ersten Mal seit dem 18. Spieltag die direkten Abstiegsplätze verlassen und stehen nun einen Punkt vor dem 1. FC Köln auf dem Relegationsplatz. "Das ist ein sehr gutes Gefühl für uns. Du hast Jungs gesehen, die mit einem großen Herz gekämpft haben", sagte der Mainzer Trainer Bo Henriksen.

Bochum muss dagegen nun wieder zittern, denn der Vorsprung auf die 05er ist auf sechs Punkte geschmolzen. Für den VfL war es die vierte Pleite in Folge.

Kampfbetontes Spiel

Abstiegskampf stand nicht nur auf der Partie drauf, Abstiegskampf war auch drin. In der ersten Halbzeit ging es nämlich vor allem um dem Kampf. So spielte sich das Geschehen vor allem zwischen den Strafräumen ab. Viele Fouls sorgten immer wieder für Unterbrechungen und verhinderten einen Spielfluss.

Für die meiste Aufregung sorgte noch ein jugendlicher Flitzer, der nach 33 Minute für eine kurze Spielunterbrechung sorgte.

Ein Kind rennt im Spiel zwischen dem FSV Mainz 05 und dem VfL Bochum auf das Feld

Wirklich gefährlich in einem der Strafräume wurde es zum ersten Mal in der 36. Minute, als Jae-sung Lee eine Idee hatte und Burkardt schickte. Patrick Osterhage warf sich in letzter Sekunde noch in den Schuss des Mainzers.

Burkardt trifft vom Punkt

Kurz vor der Pause standen dann wieder Lee und Burkardt im Fokus. Lee war es nämlich, der nach einem Doppelpass mit Nadiem Amiri in den Bochumer Strafraum eindrang und dort von Bernardo zu Fall gebracht wurde. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Burkardt nahm sich der Sache an und traf wuchtig ins linke untere Eck (45.+3).

Bochum musste dementsprechend in der zweiten Hälfte nun mehr nach vorne investieren und tat das auch. In der 57. erzielte der zur Pause eingewechselte Philipp Hofmann sogar den vermeintlichen Ausgleich. Vor seinem Treffer stand Vorlagengeber Takuma Asano allerdings im Abseits.

Burkardt erst an die Latte, dann ins Tor

Bochums Offensivdrang bedeutete im Umkehrschluss aber auch Platz zum Kontern für die Mainzer. In der 66. Minute hatte Burkardt nach Pass von Lee die Chancen zum 2:0. Weil mit Nadiem Amiri aber der eigene Mitspieler im Weg stand, traf Burkardt aus 15 Metern nur die Latte.

Nur fünf Minuten später durfte der 23-Jährige trotzdem zum zweiten Mal jubeln. Nach einer Mainzer Ecke konnten die Bochumer den Ball nicht klären. Wieder war Lee der Vorbereiter, der eine Flanke von Anthony Caci am zweiten Pfosten quer legte. Burkardt musste aus drei Metern nur noch einschieben.

Das 2:0 war ein Wirkungstreffer für den VfL Bochum, der kurz vor Schluss aber trotzdem noch eine große Chance hatte. Im Anschluss an einen Freistoß rettete aber erst Sepp van den Berg auf der Linie gegen Asano. Den Nachschuss des eingewechselten Goncalo Paciência blockte Silvan Widmer mit dem Rücken. Mehr gelang dem VfL auch in der sechsminütigen Nachspielzeit nicht mehr.

Mainz in Leipzig, VfL gegen Darmstadt

Der FSV trifft nach der anstehenden Länderspielpause auf Leipzig (Samstag, 30.03 um 15.30 Uhr). Bochum schließt gegen Darmstadt den 27. Spieltag ab (Sonntag, 31.03 um 19.30 Uhr).