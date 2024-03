Wolfsburg verliert Kontrolle "Wölfe"-Rot ist das Signal für Augsburgs Wende Stand: 16.03.2024 18:28 Uhr

Der VfL Wolfsburg verliert in der Fußball-Bundesliga erst den elften Feldspieler, dann die Führung und am Ende das Spiel gegen FC Augsburg. Die Gastgeber waren durch Patrick Wimmer (9.) früh in Führung gegangen. Die Rote Karte für eben jenen Wimmer (45.) brachte dann eine komplette Veränderung des Spiels. Augsburg glich aus durch Arne Maier (45.+3), nach dem Wechsel traf Kristijan Jakic doppelt (61., 79.).

Der FC Augsburg hat dadurch seine Siegesserie in der Bundesliga weiter ausgebaut und die Krise beim VfL Wolfsburg noch einmal verschärft. Augsburg schaffte den vierten Sieg nacheinander und stellte damit den Vereinsrekord aus dem Jahr 2014 unter Markus Weinzierl ein.

Als Tabellensiebter kann der FCA sogar von Europa träumen. Denn Rang sieben könnte unter Umständen für das internationale Geschäft reichen.

Augsburgs Trainer Jess Thorup war am Sportschau-Mikorofon entsprechend stolz auf seine Mannschaft: "Wir wussten, dass ein schweres Auswärtsspiel werden würde. In der ersten Hälfte haben wir nicht gut gespielt, Wolfsburg war besser. Aber mit ein bisschen Glück gehen wir mit dem 1:1 in die Halbzeit und haben es danach gut gemacht und verdient drei Punkte geholt."

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac immer mehr unter Druck

Ganz anders die Lage in Wolfsburg: Trainer Niko Kovac dürfte noch mehr unter Druck geraten. Der Werksklub gewann keines der letzten elf Bundesliga-Spiele, eine längere Negativserie gab es für den VfL während einer Saison noch nie. Gegen Augsburg setzte es die dritte Pleite in Folge.

"Man sollte uns die Möglichkeit geben, das intern zu besprechen", sagte Wolfsburgs Geschäftsführer Sport, Marcel Schäfer. "Die Einsatzbereitschaft und Art und Weise war sehr in Ordnung. Aber der Fußball ist eben ein Ergebnissport."

Wolfsburg beginnt stark, Wimmer trifft

Anfangs spielten erst einmal nur die Hausherren. Wimmer, der nach langer Verletzungspause sein Startelf-Comeback feierte, sorgte mit seinem Treffer für den perfekten Start.

Danach hatten auch Mattias Svanberg (12.), Maximilian Arnold (14.) und Jonas Wind (15.) noch gute Möglichkeiten zu erhöhen, bevor Augsburg besser in die Partie fand - die Offensivbemühungen blieben aber lange recht einfallslos.

Rote Karte und Ausgleich bringen Augsburg zurück ins Spiel

Doch die Rote Karte von Wimmer nutzten sie dann eiskalt aus. "Das Spiel wurde durch diese Situation entschieden. Für mich war das keine Rote Karte" , sagte Wolfsburgs Kapitän Maximilian Arnold am Sportschau-Mikrofon.

Durch den von Wimmer verursachten Freistoß entstand das 1:1, Arnold fälschte den Schuss von Maier noch unhaltbar ab. Der Platzverweis für Wimmer und der Ausgleich sorgten für einen deutlichen Bruch im Wolfsburger Spiel, Augsburg übernahm das Kommando.

Bei einer Ecke war die Wolfsburg-Defensive nicht sortiert, Jakic fiel der Ball vor die Füße - und der Kroate hatte kein Problem einzuschieben. Danach machte der Kroate dann noch alles klar.

Wolfsburg in Bremen, FCA gegen Köln

Der VfL Wolfsburg ist nach der Länderspielpause gegen Werder gefordert (Samstag, 30.03 um 15.30 Uhr). Die Fuggerstädter empfangen einen Tag später den 1. FC Köln (15.30 Uhr).