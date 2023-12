Remis beim FC Augsburg BVB kommt in der Bundesliga weiter nicht ins Rollen Stand: 16.12.2023 17:39 Uhr

In der Champions League top, in der Bundesliga nicht: Borussia Dortmund kam auch beim FC Augsburg nicht über ein Unentschieden hinaus. Am Samstag (16.12.2023) gab es ein 1:1 (1:1), nachdem Donyell Malen das Führungstor von Ermedin Demirovic ausgeglichen hatte. Dortmund hat nun nur eins der vergangenen sieben Ligaspiele für sich entscheiden können.

Beim BVB wusste man in dieser Saison nie so recht, was man von ihm zu erwarten hat. Durch die Gruppenphase der Champions League marschierten die Dortmunder souverän und wurden Erster, in der Liga hat das Team von Trainer Edin Terzic dagegen immer wieder Probleme. Vor allem fußballerisch bot der amtierende Vizemeister häufig für seine Verhältnisse unterdurchschnittliche Leistungen. Und auch in Augsburg tat sich der BVB wieder unheimlich schwer.

Augsburg macht Druck, BVB hat Chancen

Das unter Jess Thorup erst einmal in sieben Spielen bezwungene Team hatte sich ganz offenbar vorgenommen, die Ballkünstler der Borussen gar nicht erst zur Entfaltung kommen zu lassen und störte den Aufbau der Gäste immer schon früh - und dass die damit Probleme haben, hatten sie in dieser Saison bereits mehrfach offenbart.

Die erste Großchance des Spiels hatte dennoch Dortmund. Nach einem Zuspiel von Jamie Bynoe-Gittens kam Marco Reus aus zwölf Metern zum Abschluss, FCA-Torhüter Finn Dahmen war aber im kurzen Eck zur Stelle (9.). Bei Malen waren es zehn Minuten später dann ein paar Zentimeter, die verhinderten, dass sein Schuss im Tor der Gastgeber landete, der Niederländer verfehlte knapp (19.).

Malen egalisiert FCA-Führung

Augsburg blieb dennoch aggressiv und wurde für seine Bemühungen auch belohnt. Nach einem langen Pass von Mads Pedersen setzte sich Demirovic robust gegen Nico Schlotterbeck durch und ließ dann auch Gregor Kobel keine Chance - das 1:0 für die Fuggerstädter (23.). Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck schaute sich die Szene zwar nochmal auf den Videobildern an, empfand den Körpereinsatz von Demirovic aber als regelkonform.

Zweifellos galt das auch für das zweite Tor des Spiels - und das gab es auf der anderen Seite. Malen überwand mit einem Doppelpass mit Niclas Füllkrug die gegnerische Defensive und dann auch Dahmen, erzielte das 1:1 für Dortmund (35.). Und dieses Ergebnis spiegelte das Geschehen auf dem Platz auch sehr gut wider. Beide Teams waren ebenbürtig - was aber auch hieß, dass Dortmund zumindest in der ersten Halbzeit wieder nicht vollends überzeugen konnte.

Viele Möglichkeiten, aber wenig Präzision

Das galt dann auch für den zweiten Durchgang. Augsburg gewann die Oberhand und hatte die ersten Chancen auf die erneute Führung. Gleich zweimal fand aber Phillip Tietz seinen Meister in BVB-Keeper Kobel, der seine Mannschaft zum wiederholten Male vor Schlimmerem bewahrte (54./56.). Doch auch der BVB erspielte sich weiter Chancen. Malen hatte die Möglichkeit auf seinen zweiten Treffer, Pedersen rettete mit einer Grätsche aber im letzten Moment für seinen Keeper Dahmen (65.). Zuvor hatte Füllkrug auch schon eine gute Möglichkeit liegen lassen (60.).

Das große Vergeben von Torchancen führte sich auch danach fort. Erst verfehlte Demirovic auf der einen Seite (70.), dann nutzte Samuel Bamba bei seinem Bundesligadebüt einen gemeinschaftlichen Fehler von Dahmen und Jeffrey Gouweleeuw nicht (74.).

Dahmen rettet Augsburg den Punktgewinn

Nur eines der vergangenen sechs Ligaspiele hatte Dortmund gewonnen (4:2 gegen Borussia Mönchengladbach) und erneut drohte das Terzic-Team eine Möglichkeit, Druck auf die Spitzenplätze aufzubauen, zu verpassen. Weil Füllkrug auch per Kopf nach einer Freistoßflanke das gegnerische Tor verfehlte (80.) und dann auch noch nach einem weiteren Fehler von Dahmen, als das Gehäuse der Augsburger leer war, der Ball aber vorbeiging (81.).

Dortmund drückte nun auf die Entscheidung, scheiterte aber immer wieder an seiner Chancenverwertung. Ein weiteres Beispiel gab es in der 86. Minute: Nach einem Doppelpass scheiterte Malen freistehend an Dahmen, dann schoss Bamba im Nachfassen ans Außennetz. Eine Minute später zeigte Dahmen eine Glanzparade nach einem Seitfallzieher von Füllkrug. Auch Malens Hackentrick parierte der Torhüter wenig später herausragend (88.).

Augsburg, das durch Ruben Vargas in der Nachspielzeit noch die Chance auf den "Lucky Punch" hatte, wankte in der Schlussphase gewaltig, das Tor für die Dortmunder wollte aber nicht fallen. Es blieb beim Remis, das vor allem dem BVB nicht weiterhilft. Tabellenführer Leverkusen kann am Sonntag den Vorsprung auf 13 Punkte ausbauen und hinter den fünftplatzierten Borussen kommen die Verfolger immer näher.

Augsburg beim VfB, Dortmund gegen Mainz

Schwarz-Gelb trifft unter der Woche auf Mainz 05 (Dienstag, 19.12.2023 um 20.30 Uhr). Die Fuggerstädter gastieren einen Tag später bei Stuttgart (20.30 Uhr).