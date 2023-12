Werder ergattert einen Punkt Doppelpack von Rocco Reitz reicht Gladbach nicht Stand: 15.12.2023 23:13 Uhr

Ein Doppelpack von Shootingstar Rocco Reitz hat Borussia Mönchengladbach nicht zum ersehnten Heimsieg gereicht. Werder schlug durch Marvin Ducksch zurück und nahm beim 2:2 (1:1) einen Punkt aus dem Borussia-Park mit.

In einem unterhaltsamen Freitagabend-Spiel ging Werder durch Rafael Borré (7.) früh in Führung. Rocco Reitz (45./49.) drehte mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack die Partie, ehe Nationalstürmer Marvin Ducksch für Werder den Schlusspunkt setzte (76.).

"Natürlich bin ich über die zwei Tore glücklich, aber ich hätte lieber ein besseres Spiel mit dem Team gemacht und die drei Punkte mitgenommen" , sagte Rocco Reitz der Sportschau.

Auf der anderen Seite sprach Marvin Ducksch von einem gerechten Ergebnis. "Gladbach hatte eine sehr gute Phase nach der Pause, wir hätten anfangs mit ein bisschen Glück das 2:0 machen können. Am Ende nehmen wir irgendwie einen Punkt mit" , sagte der Bremer zur Sportschau.

Die Gladbacher verbessern sich leicht um einen Rang auf Platz neun. Werder bleibt Zwölfter. Beide Teams trennen weiterhin nur zwei Punkte.

Hunderte Goldtaler für die Käuflichkeit der DFL

Die Anfangsphase des Spiels stand auch im Borussia-Park im Zeichen der deutlichen Missmutsbekundungen über den Investorendeal der DFL. Nach zwölf Minuten Schweigen hatten sich die Gladbacher aber eine witzigere Variante überlegt als etwa die Rostocker Fans, die beim Zweitligaspiel zuvor in Paderborn Raketen aufs Spielfeld schossen.

Fans werfen Schokoladen-Goldtaler in Form von Euromünzen auf das Spielfeld

In Gladbach flogen hunderte goldene Schokotaler in Form von Euromünzen auf den Rasen als Zeichen für die Gier der DFL. Gladbacher Ordner waren mehrere Minuten bemüht, alle Taler aufzusammeln. Erst danach konnte das Spiel fortgesetzt werden.

Zu diesem Zeitpunkt stand es schon 1:0 für die Gäste von der Weser. Bremens Stürmer Rafael Borré hatte einen Flankenball von Romano Schmid wunderschön per Dropkick im Gladbacher Kasten versenkt.

Rocco Reitz - cool wie ein alter Hase

Es war eine verdiente Führung für die Werderaner, die anfangs spritziger und frischer agierten als die Hausherren. Doch Gladbach schlug noch vor dem Pausentee zurück.

Gladbachs Mann der Stunde, Rocco Reitz, schaltete in der 45. Minute am schnellsten, als er einen Querpass von Robin Hack an zwei Werderanern vorbei direkt flach einschoss.

Robin Hack als perfekter Vorbereiter

Und es wurde noch besser als Gladbacher Sicht, die Borussia nahm den Schwung zum Ende der ersten Halbzeit gleich mit in die zweite. Zunächst traf Manu Koné mit einem Linksschuss nur den Pfosten.

Doch wenig später war schon wieder Reitz zur Stelle. Erneut legte Hack ihm den Ball vor. Reitz ließ Olivier Deman aussteigen und schob dann auch noch cool an Keeper Michael Zetterer vorbei zur Führung.

Patzer von Nicolas - Ducksch trifft

Für Reitz war es der erste Doppelpack in der Bundesliga und der vierte Treffer in den letzten fünf Bundesligaspielen. Die Partie war zugunsten der Gladbacher gedreht.

Es schien, als hätten die Gladbacher das Spiel nun im Griff, um sich dann selbst um den Lohn zu bringen. Nach einem eher harmlosen Flankenball von Alexander Jung packte BMG-Keeper Moritz Nicolas nicht richtig zu. Der eingewechselte Justin Njinmah ging dazwischen, spitzelte den Ball zu Marvin Ducksch - und es hieß 2:2. Dabei blieb es.

Rot für Kramer zurückgenommen

Aufregung gab es noch in der Nachspielzeit, als Schiedsrichter Felix Zwayer dem eingewechselten Christoph Kramer zunächst die Rote Karte nach einem Foul an Mitchell Weiser zeigte. Zwayer nahm seine Entscheidung nach Videoansicht zurück und zückte Gelb - so schlimm war das Foul nämlich nicht.

Werder empfängt Leipzig, Gladbach in Frankfurt

Die Bremer treffen in der englischen Woche der Bundesliga auf Leipzig (Dienstag, 19.12.2023 um 18.30 Uhr). Die Fohlen sind einen Tag später bei der Eintracht gefordert (20.30 Uhr).