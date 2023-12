Trotz Überzahl gegen Wolfsburg Darmstadt bleibt nach Niederlage Schlusslicht Stand: 16.12.2023 17:28 Uhr

Der VfL Wolfsburg steht nach dem 1:0 (0:0) am Samstag (16.12.2023) beim SV Darmstadt 98 wieder in der oberen Tabellenhälfte und kann den Blick in der Bundesliga eher nach oben statt nach unten wenden. Die Hessen verpassten einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf, obwohl sie nach der Roten Karte gegen Maxence Lacroix (27.) lange in Überzahl agierten. Für das entscheidende Tor sorgte Lovro Majer (63.).

Der SVD liegt mit neun Punkten weiterhin auf dem letzten Platz, insbesondere offensiv präsentierte sich das Team sehr harmlos. Wolfsburg hat nun 19 Punkte und damit vorerst vier Zähler Rückstand auf den ersten Europapokal-Platz.

Lacroix unterläuft schwerer Patzer

Wie von den Anhängern angekündigt, verhielten sich die Fans auch in Darmstadt in den ersten zwölf Minuten vollkommen ruhig. Die Stimmung glich einem Spiel in den unteren Ligen, wo normalerweise wenig Zuschauer am Sportplatz zugegen sind. Mit Ablauf der Minute zwölf war dann Stimmung auf den Rängen, aber Spielunterbrechung auf dem Rasen: Darmstädter Fans warfen Münz-Imitate auf das Feld, im Wolfsburger Block brannte kurze Zeit später Pyrotechnik.

Im Anschluss wurde sich nun auf das Sportliche fokussiert, bis dahin war auf dem Rasen nichts Gesprächswetiges passiert. Dafür sorgte nach knapp 30 Minuten Lacroix, der als letzter Mann den Ball an Luca Pfeiffer verlor und diesen nur unfair per Notbremse stoppen konnte - folglich musste er früh mit Rot vom Platz. Wolfsburg konzentrierte sich daraufhin erstmal auf die Verteidigung, Darmstadt erspielte sich bis zur Pause keine nennenswerte Chance.

Wolfsburg trifft in Unterzahl

Nach dem Seitenwechsel kam Wolfsburg besser aus der Kabine: Lovro Majers abgefälschter Abschluss flog links am Tor vorbei (53.). Neun Minuten später machte es der Kroate besser, als er eine starke Ablage von Jonas Wind im linken unteren Eck zur Führung unterbrachte. Darmstadt probierte es und lief zunehmend an - einzig: Die Ideen im letzten Drittel fehlten gegen stabile Wölfe.

Darmstadts Trainer Thorsten Lieberknecht wechselte daraufhin dreimal: Mit Matthias Bader, Fabio Torsiello und Frank Ronstadt kamen frische Kräfte. Für die beste Chance der Gastgeber sorgten jedoch altbewährte Kräfte. Koen Casteels parierte stark einen Distanzversuch von Fabian Schnellhardt sowie den Nachschuss Pfeiffers (77.). Im Anschluss verteidigte der VfL alle Angriffsbemühungen der Gastgeber fast mühelos.

Darmstadt gegen TSG, VfL trifft auf Bayern

In der englischen Woche sind die Lilien in Sinsheim gefordert (Dienstag, 19.12.2023 um 20.30 Uhr). Die Wölfe spielen einen Tag später zu Hause gegen Bayern (20.30 Uhr).