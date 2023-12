Stuttgart ausgekontert und chancenlos Dank Kim und Kane - Bayern bleibt an Bayer dran Stand: 17.12.2023 21:41 Uhr

Dank einer Galavorstellung von Harry Kane und Min-jae Kim hält Bayern München in der Fußball-Bundesliga Anschluss an Spitzenreiter Bayer Leverkusen. Der VfB Stuttgart war am Sonntagabend beim 3:0 (1:0) für den Rekordmeister komplett chancenlos.

Ganz anders als die Partie zuvor zwischen Branchenprimus Leverkusen und Eintracht Frankfurt (3:0) war in diesem Duell sofort vom Anpfiff weg Großalarm. Nach anderthalb Minuten setzte sich der in diesem Spiel ebenfalls überragende Leroy Sané nach einem Konter frei vor Alexander Nübel durch und legte perfekt quer für Kane - der brauchte nur noch zum 1:0 einzuschieben.

VAR schluckt gleich zwei Bayern-Tore

Stuttgart zeigte sich allerdings nicht geschockt, ließ den Ball gut laufen und drängte die Münchener phasenweie wie in die eigene Hälfte zurück. Doch immer wenn die Bayern zum Gegenangriff bliesen, wurde es sofort wieder gefährlich. In der 25. Minute bejubelten die Fans des Rekordmeisters dann schon das 2:0, doch der VAR kassierte den Kopfballtreffer von Min-jae Kim nach Freistoß von Aleksandar Pavlovic wegen einer minimalen Abseitsstellung des Südkoreaners wieder ein.

Es blieb nicht der einzige Eingriff des Kölner Kellers. Sané vergab gleich drei Möglichkeiten zum zweiten Bayern-Treffer, ehe Thomas Müller in der Nachspielzeit der ersten Hälfte Nübel keine Chance ließ. Doch auch dieser Treffer wurde kurz danach wieder einkassiert, weil Müller beim Pass von Kim auch ganz knapp in der verbotenen Zone gestanden hatte.

Kim leitet die Vorentscheidung ein

Ein Tor aberkannt, ein Assist aberkannt - doch Kim ließ sich nicht entmutigen. Zehn Minuten nach Wiederanpfiff schraubte er sich nach einem weiteren Pavlovic-Freistoß hoch, legte per Kopf perfekt quer für Kane, der seinen bereits 20. Saisontreffer erzielte (55.).

Und der VfB bekam den Südkoreaner auch weiter überhaupt nicht in den Griff. In der 63. Minute segelte eine umstrittene Ecke in den Stuttgarter Strafraum, wieder setzte sich Kim scheinbar mühelos im Luftduell durch und machte mit einem abgefälschten Kopfball zum 3:0 den Deckel drauf.

Bayern in Wolfsburg, VfB gegen Augsburg

Der VfB erkannte daraufhin, dass für die restliche knappe halbe Stunde eine defensivere Ausrichtung die bessere Wahl war, um nicht völlig unterzugehen. Die Bayern hatten aber auch mit weniger Platz zum Kontern und weniger Standards keine Mühe, ihren klaren Sieg nach Hause zu schaukeln.

Die Münchener reisen am kommenden Spieltag nach Wolfsburg (Mittwoch, 20.12.2023 um 20.30 Uhr). Die Schwaben haben Augsburg zu Gast.