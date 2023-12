BR24 Sport Statement-Sieg trotz Rumpfkader: FC Bayern schlägt Stuttgart Stand: 17.12.2023 21:30 Uhr

Die Vorzeichen waren schlecht, das Ergebnis jedoch ließ keine Zweifel offen: Der FC Bayern München trotzt im Topspiel gegen den VfB Stuttgart seinen Personalsorgen und siegt eines hellwachen Harry Kane und eines taktischen Kniffs von Thomas Tuchel.

Von BR24Sport

Der FC Bayern hat München die Krise vor dem Weihnachtsfest abgewendet und den VfB Stuttgart mit seinem letzten Aufgebot die Grenzen aufgezeigt. Ohne sechs Nationalspieler schlug die Elf von Thomas Tuchel die aufstrebenden Schwaben von Sebastian Hoeneß mit 3:0 (1:0) und schüttelte Stuttgart am 15. Spieltag erst einmal ab.

"So müssen wir immer auftreten", sagte Leroy Sané bei Sat1: "Wir waren mutig und haben gut verteidigt. Hatten die Stuttgarter überhaupt eine Torchance?" Am Ende stand ein Torverhältnis von 17:5 zugunsten des Rekordmeisters. Der Sieg war zu keinem Zeitpunkt gefährdet, der xG-Wert (Wert, der zu erwarteten Tore) der Gäste lag bei 0,18.

Kane und Kim glänzen: Bayern bleibt an Bayer dran

Dank des Doppelpacks von Harry Kane (2., 55.) und der starke Min-Jae Kim (63.) ließen die Münchener in heimischer Arena nichts anbrennen. In der Tabelle bleibt der FCB mit einem Spiel und vier Punkte weniger an Xabi Alonso und Bayer Leverkusen dran. Der Spitzenreiter aus dem Rheinland hatte zwei Stunden zuvor Bayern-Schreck Eintracht Frankfurt mit 3:0 geschlagen.

Die Personalsorgen von Thomas Tuchel hatten sich vor dem Anpfiff noch einmal verschlimmert. Zwar war Top-Torjäger Harry Kane rechzeitig für das Duell mit Serhou Guirassy wieder gesund geworden, dafür fiel mit Leon Goretzka und Joshua Kimmich seine defensive Mittelfeldachse krankheitsbedingt aus. So kamen Aleksandar Pavlovic und Raphael Guerreiro zu ihrem ersten gemeinsamen Startelfeinsatz auf der Doppelsechs.

Bayern-Leihgabe Nübel patzt folgenschwer

Doch von Verunsicherung keine Spur – im Gegenteil: Genau 82 Sekunden waren in der Allianz Arena gespielt, da wurde es trotz anfänglichem Stimmungsboykott das erste Mal laut. Leroy Sané nutzte einen missglückten Ausflug von Bayern-Leihgabe Alexander Nübel und legte den Ball zu Sturmpartner Kane, der ins leere Tor einschob. Es war das sechste Mal, dass Sané einen Treffer für Kane auflegte.

Stuttgart spielte in der Folge weiter mutig und kam mehrmals aussichtsreich in den bayerischen Strafraum. Tuchel hatte sein Team offenbar angewiesen, Stuttgart den Ball zu überlassen und nach Ballgewinnen schnell umzuschalten. Dies klappte tadellos: Bayern hatte weniger als 40 Prozent Ballbesitz und doch ein klares Chancenplus. Allein Sané schloss dreimal gefährlich ab, einmal zwang er Nübel nach einem schnellen Konter zur Glanzparade (29.). Ein Tor von Min-Jae Kim (25.) nach einem Pavlovic-Freistoß zählte wegen hauchdünner Abseitsstellung ebenso nicht wie der Treffer von Thomas Müller (45.+2).

Starker Pavlovic mit erstem Assist

Die Bayern kamen auch nach der Halbzeitpause hellwach aus den Katakomben und schlugen direkt eiskalt zu. Kane nutzte eine Kopfballablage von Kim zum 2:0, kurz darauf durfte der Südkoreaner nach Ecke von Pavlovic dann auch selbst über sein erstes Tor im Bayern-Trikot jubeln. Damit war das Spiel nach einer Stunde endgültig entschieden und der deutsche Meister konnte wertvolle Kräfte für das letzte Spiel des Jahres sparen. Am Mittwoch (20.30 Uhr) tritt Bayern in der Liga beim VfL Wolfsburg an.

Quelle: BR24Sport im Radio 17.12.2023 - 21:55 Uhr