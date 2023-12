Erster Auswärtssieg Heidenheim hält Mainzer Powerplay stand Stand: 16.12.2023 17:54 Uhr

Der 1. FSV Mainz 05 hat das Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Heidenheim verloren und bleibt tief im Tabellenkeller stecken. Die Gäste verschaffen sich dagegen mit dem ersten Auswärtssieg etwas Luft.

Der 1. FC Heidenheim hat dank eines frühen Treffers von Marvin Pieringer (12. Minute) die Begegnung bei Mainz 05 mit 1:0 (0:0) gewonnen. Während die Mainzer mit neun Punkten auf Tabellenrang 17 stehen, stellte der FCH (17 Punkte) mit dem Erfolg den Anschluss ans Mittelfeld her.

"Heidenheim hat zwei Torschüsse und einen Standard, der zum Tor führt. Das reicht, um uns zu besiegen", sagte der Mainzer Sportdirektor Martin Schmidt im ARD-Interview. Trotzdem macht der Auftritt Mut. "Wir haben viel dagegen gesetzt, viel Engagement gezeigt. Die zweite Halbzeit waren wir gefühlt nur in des Gegners Hälfte." Frank Schmidt war nach dem Schlusspfiff erfreut über den ersten Auswärtserfolg. "Die Punkte waren immens wichtig gegen eine Mannschaft, die um uns herum in der Tabelle steht. ein schwieriges Spiel, ein Arbeitssieg, leidenschaftlich verteidigt bis zum Schluss. Das gefällt dem Trainer, der früher selbst Abwehrspieler war", sagte der Heidenheimer Coach.

Das Duell zwischen der schwächsten Heimmannschaft und dem schwächsten Auswärtsteam begann wie in beinahe allen Stadien an diesem Wochenende mit zwölf Minuten Schweigen. Eine Reaktion der aktiven Fan-Szenen auf die Entscheidung der Klubs der Bundesliga und 2. Bundesliga, einen Investor zulassen zu wollen.

Pieringer trifft, Müller rettet

Mitten in die letzte Minute des Stimmungsboykotts fiel die Führung für Heidenheim. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld von Jan-Niklas Beste landete der Ball über Umwege bei Pieringer, der Mainz-Keeper Daniel Batz aus kurzer Distanz überwand (12. Minute). Die Mainzer mussten sich kurz schütteln, übernahmen dann aber die Kontrolle über das Spielgeschehen und kamen zu ersten Chancen. Doch ein Kopfball von Jonathan Burkardt ging am Tor vorbei (23.), der Abschluss von Danny da Costa stellte FCH-Keeper Kevin Mülller vor keine Probleme (25.). Der Druck der Mainzer nahm nun immer weiter zu.

Brajan Gruda schüttelte seinen Gegenspieler ab und zog blitzschnell ab, doch Müller rettete per Reflex (27.). Sechs Minuten später fand dann Marco Richter seinen Meister in Müller, der den satten 18-Meter-Schuss des Offensivmanns über die Latte lenkte. In der Schlussphase des ersten Durchgangs neutralisierten sich beide Teams, sodass Heidenheim mit der knappen Führung in die Pause ging.

Ajorque trifft nur den Pfosten

Die zweite Hälfte begann mit einem Powerplay der Gastgeber. Vier Minuten nach dem Wechsel hatten die Mainzer Fans den Torschrei auf den Lippen, doch Ludovic Ajorque scheiterte nach Vorarbeit von Gruda am rechten Pfosten. Die 05er blieben am Drücker: Ajorques Kopfball strich am Tor vorbei, kurz darauf scheiterte Burkardt am Außennetz (50./51.). Die Heidenheimer hatten zunächst Probleme, sich aus der Umklammerung zu lösen.

Nach rund einer Stunde kam der FCH dann wieder besser in die Begegnung und zeigte sich auch wieder in der Offensive. Beste zog einen Eckball direkt aufs Tor, doch Torhüter Batz war sicher zur stelle (59.). Auf der Gegenseite segelte Richters Freistoß aus dem Halbfeld am langen Eck vorbei (64.).

Mainz 05 rannte vergeblich an

Fünf Minuten später tauchte Richter frei vor Müller auf, doch sein Lupfer aus spitzem Winkel misslang. Mainz blieb am Drücker, die Heidenheimer verteidigten weiter leidenschaftlich. Nach einem Mainzer Eckball warfen sich gleich mehrere FCH-Akteure in den Ball, der letztlich bei Müller landete (75.).

Mainz rannte bis zum Abpfiff dem knappen Rückstand hinterher, Heidenheim kam vermehrt zu Kontern - letztlich ohne Erfolg auf beiden Seiten. Die letzte große Chance bot sich Heidenheim. Der eingewechselte Florian Pick traf den Pfosten, von wo der Ball an Batz' Rücken sprang. Den Abpraller drückte Eren Dinkci über die Linie, hatte zuvor jedoch im Abseits gestanden (90.+1). Damit blieb es beim 1:0-Erfolg der Gäste.

Mainz reist nach Dortmund - Heidenheim gegen Freiburg

Viel Zeit zum Regenerieren bleibt beiden Teams nicht. Mainz 05 tritt zum Jahresabschluss am kommenden Dienstag (19.12.2023, 20:30 Uhr) bei Borussia Dortmund an. Heidenheim trifft am Mittwoch (20.12.2023, 20:30 Uhr) auf den SC Freiburg.

